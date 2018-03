Numarul celor morti din cauza gripei a ajuns la 100

Ultima persoana care a murit din aceasta cauza este o femeie de 78 de ani din judetul Alba. Femeia avea si alte probleme de sanatate si nu era vaccinata antigripal. In timp ce multi oameni se intreaba de ce autoritatile nu declara epidemie de gripa , specialistii raspund ca in Romania nu sunt intrunite, in acest moment, criteriile pentru declararea unei epidemii, stabilite de Organizatia Mondiala a Sanatatii: cel mai important dintre acestea este inregistrarea a 1.500 de cazuri la fiecare 100 de mii de locuitori, Romania fiind departe de aceste cifre.De asemenea, masurile de preventie nu difera foarte mult in cazul in care ar fi declarata o epidemie, explica specialistii Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.