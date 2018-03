UPDATE Cutremur de magnitudine 4,4 - cel mai puternic de anul acesta

Cutremur de 4,4 in Vrancea

Primele doua estimari ale INFP indicau o magnitudine de 4,7 si o adancime de 157 kilometri, respectiv o magnitudine de 4,6 si o adancime de 140 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (41km), Covasna (45km), Slanic-Moldova (52km), Targu Secuiesc (55km), Odobesti (56km), precizeaza Institutul.Acest seism a mai eliberat din tensiunea acumulata, in conditiile in care au fost cinci luni fara evenimente deosebite, a explicat Mircea Radulian, directorul stiintific al INFP. “Putem spune ca este benefic”, a adaugat Radulian.