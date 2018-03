Primarul din Sfantu Gheorghe, amendat cu 5.000 de lei pentru ca nu a arborat drapelul Romaniei langa steagurile rosu-alb-verde din municipiu

"Ca urmare a refuzului primarului municipiului Sfantu Gheorghe de a da curs solicitarii institutiei noastre, cu privire la respectarea prevederilor Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice, respectiv de arborare a Drapelului Romaniei impreuna cu Drapelul Ungariei, in data de 14.03.2018 primarul municipiului Sfantu Gheorghe a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 5.000 lei. Sanctiunea a fost aplicata in temeiul art. 24 alin(1) lit.g din H.G. nr.1157/2001", se precizeaza intr-un comunicat de presa .Potrivit sursei citate, art.7 din Legea nr. 75/1994 si art.6 din H.G. nr.1157/2001 stipuleaza faptul ca drapelele altor state pot fi arborate pe teritoriul Romaniei numai impreuna cu drapelul national si numai cu prilejul vizitelor cu caracter oficial de stat, al unor festivitati si reuniuni internationale, pe cladiri oficiale si in locuri publice stabilite cu respectarea prevederilor legale.Somatia a fost trimisa marti, la scurt timp dupa ce municipalitatea a pavoazat centrul orasului, precum si mai multe strazi principale cu steaguri rosu-alb-verde in cinstea comemorarii a 170 de ani de la Revolutia din 1848-1849.In replica, conducerea Primariei Sfantu Gheorghe a dat, marti, publicitatii un comunicat, prin care a informat ca, in contextul pregatirilor pentru acest eveniment, a decorat centrul orasului cu "panglici de culori nationale unguresti, piata Libertatii cu drapel national unguresc, iar cateva strazi cu cocarde rosu-alb-verde", subliniind ca "niciunul dintre aceste simboluri nu este drapelul oficial al Ungariei, drapelul national unguresc nefiind acelasi lucru cu drapelul Ungariei".In comunicat se mai arata ca, potrivit Hotararii de Guvern nr. 1.157/21.11.2001, minoritatile etnice - constituite in organizatii, uniuni sau asociatii la nivel national - pot folosi la actiunile specifice si insemnele proprii, iar Primaria municipiului Sfantu Gheorghe a "amplasat panglicile, drapelul si cocarde de culori nationale unguresti in spiritul acestei hotarari".Conducerea Primariei a mai precizat ca "invitatul special si vorbitorul de onoare" al sarbatorii de la Sfantu Gheorghe va fi doctorul Lazar Janos, seful de cabinet al premierului Ungariei, Viktor Orban, iar "drapelul Ungariei va fi arborat langa steagul Romaniei numai cu ocazia vizitei dansului, in ziua de 15 martie".