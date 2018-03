Timisoara: Femeia care si-a ucis fetita de patru ani este absolventa de arte plastice si a fost educatoare timp de 15 ani. In urma cu trei saptamani ea a intrat in concediu fara plata

Seful Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Timis, Aura Danielescu, a declarat pentru News.ro ca femeia care si-a ucis fetita in varsta de patru ani a fost angajata timp de 15 ani pe un post de titular cu gradul didactic II, la gradinita din satul Murani, comuna Pischia."Era educatoare la Scoala gimnaziala Pischia, pe structura Murani, la un sat langa Pischia. Este educatoare titulara de 15 ani, gradul didactic II. Colegii spun ca niciodata nu a avut vreo forma de manifestare care sa le ridice probleme. Acum trei saptamani - poate atunci ar fi trebuit sa isi dea cineva seama si poate ar fi trebuit sa ia legatura cu mama ei, care a fost colega cu ea si care acum e titulara pe post de invatator la Dumbravita - ea si-a cerut concediu fara plata, dar parea foarte calma si a cerut concediu pe motiv ca a obosit sa mai faca naveta.Spunea directoarea ca de cand s-a casatorit si a avut-o pe fetita, face naveta de la Timisoara, iar inainte locuia in Murani. Al doilea motiv a fost ca si-ar cauta un loc de munca mai bine platit. I-au aprobat concediul fara plata, e o forma legala, cadrele didactice au voie sa beneficieze de aceasta forma de concediu si au anuntat ISJ, dar nu si-au pus niciodata problema ca ar avea o problema emotionala, o problema psihica. A terminat Arte Plastice, desena, era linistita si a lucrat 15 ani cu copiii de varsta mica. Sunt cinci frati, iar mama ei a luat si copii in plasament, este o familie buna", a declarat Aura Danielescu.Seful ISJ Timis spune ca ar fi necesara reintroducerea evaluarii psihologice a cadrelor didactice."Poate ar fi necesara introducerea evaluarii psihologice. Poate nu erau neaparat relevante, dar macar mai era o urma de control, de verificare. Si nu le putem face nimic. Sunt cadre didactice cu probleme pe care le stim. Ei ajung pe posturi si indiferent ca vin si spun elevii, profesorii, nu putem sa le facem nimic. Ei vin, isi iau o nota pe posturi, iar noi nu putem face nimic. E pacat ca trebuie sa se intample lucruri asa de grave ca sa se schimbe ceva. Cel mult, directori mai curajosi ii baga in comisii de cercetare prealabila, dar ei nu asta au nevoie, daca sunt bolnavi nu au nevoie de asta. Ii baga in comisii, le desfac contractele de munca si ei castiga in instanta si mai platim si daune", a mai spus Aura Danielescu.Mai multi martori le-au declarat politistilor ca, cel mai probabil, femeia a recurs la gestul de a-si ucide fetita dupa o cearta cu sotul ei, care i-ar fi cerut divortul. Crima a avut loc marti seara intr-o casa din cartierul Ronat, aflat la marginea Timisoarei, femeia sunand la numarul de urgente 112 in jurul orei 23.00.Dupa ce a sunat la 112 pentru a anuntat crima, femeia s-a incuiat in casa, iar politisti au fost nevoiti sa forteze usa pentru a intra. Fetita de patru ani era decedata, inecata in cada de la baie si cu venele de la maini taiate. In locuinta, in momentul crimei, se afla si strabunica fetei, o femeie de 84 de ani, batrana si bolnava, care nu a auzit nimic suspect.In timpul cercetarii la fata locului, femeia le-a spus politistilor ca a inghitit erbicid, in incercarea de a se sinucide si a inceput sa vomite. Un echipaj SMURD a preluat-o pe aceasta si a dus-o la Spitalul Municipal Timisoara, sub escorta.