MAI: Inundatiile au afectat 71 de localitati din 15 judete

In localitatea Homorod (Brasov) au fost evacuate preventiv 6 persoane in locuintele carora intrase apa, dar acestea au revenit la domicilii dupa ce starea de pericol a trecut. De asemenea, la nivel national, au fost afectate 53 de case, 85 de anexe gospodaresti, 639 fantani, 5 poduri, 34 de beciuri, un drum national si cinci drumuri judetene.Potrivit centrului Infotrafic, la aceasta ora, din cauza apei acumulate pe partea carosabila, circulatia rutiera este oprita pe DN10 Siriu - Sita Buzaului, in judetele Covasna si Buzau. Traficul este deviat pe ruta DN10 Siriu-Cislau - DJ102 Cislau - Valenii de Munte - DN1A Valenii de Munte - Brasov.Peste 3.000 de pompieri sunt in teren cu aproximativ 2.000 de mijloace tehnice care intervin in sprijinul comunitatilor afectate de fenomenele hidrologice periculoase.