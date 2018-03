Brasov: Peste 400 de consumatori fara energie electrica si mai multe gospodarii inundate 

Potrivit sursei, in localitatea Dumbravita sunt afectate trei case si sapte curti, in urma ploilor abundente si a topirii zapezilor. In zona intervin Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta (SVSU) si opt cadre ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, care actioneaza cu o motopompa.Alte 10 gospodarii sunt inundate in municipiul Codlea unde intervine Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta. In localitatea Crizbav, sunt inundate un numar de 32 de curti si intervine Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta din localitate. O autospeciala de la ISU intervine in localitatea Bod unde este inundata o suprafata de cinci ha teren viran. Si in zona cartierului Stupini de la marginea municipiului resedinta sunt afectate trei gospodarii si se intervine cu trei motopompe si o autospeciala din cadrul ISU Brasov.n satul Paltinu din comuna Sinca Noua sunt inundate patru curti si drumul de acces catre sat. Intervine Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta SVSU din localitate.Totodata, se intervine in continuare si in localitatea Cama Buzaului unde 60 de curti sunt inundate.In jurul orei 4,00, traficul de pe DJ 104, care face legatura intre comunele Crihalma si Comana, a fost restrictionat pentru autovehiculele de mare tonaj, dar localitatile nu sunt izolate. In localitatea Homorod, ISU actioneaza cu 19 cadre de la Detasamentul Fagaras, Detasamentul 1 Brasov si Sectia orasului Victoria impreuna cu cei de la Apele Romane, care, cu ajutorul unui buldoexcavator de la Primaria Homorod, lucreaza la suprainaltarea digului cu saci de nisip, situatia fiind sub control.Codul Rosu sub care se afla judetul Brasov incepand de marti de la ora 17,00 s-a prelungit pana miercuri la ora 12,00, mai precizeaza sursa citata.In municipiul Brasov s-a intervenit de marti seara in cartierul Schei de doua ori, pe strada Podul Cretului, intrarea in subteran a paraului care vine de la Pietrele lui Solomon, unde s-a blocat din cauza aluviunilor si a crengilor aduse de ape. Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta a fost sprijinit in interventie de angajati ai ISU si ai Serviciului de Gospodarire a Apelor, care, cu ajutorul unui buldoexcavator, au curatat zona. Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta a intervenit si pe strada Laminoarelor din cartierul Noua, unde apa scursa de pe versanti nu a mai avut unde sa se scurga din cauza gunoaielor.Miercuri dimineata, Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta impreuna cu ISU intervin in cartierul Stupini, unde paraul Ghimbasel a iesit din matca si a inundat doua case pe strazile Baciului si Fantanii, precum si mai multe gradini, a precizat miercuri, purtatorul de cuvant al Primariei Brasov, Sorin Toarcea.