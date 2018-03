Cinci lucruri pe care ar trebui sa le stii despre astrofizicianul Stephen Hawking

1. Cand Hawking avea 21 de ani, a fost diagnosticat cu o boala progresiva de neuron motor, afectiune cunoscuta sub numele de scleroza laterala amiotrofica. Doctorii spuneau ca aceasta boala il va omori in maximum trei ani.2. In 1988, Hawking a publicat cartea "A Brief History of Time". Este o carte despre cosmologie, din care au fost vandute peste 10 milioane de exemplare.3. Stephen Hawking a descoperit faptul ca gaurile negre nu sunt chiar atat de negre. "Efectele cuantice le fac sa straluceasca precum niste corpuri fierbinti. Cu cat temperatura este mai scazuta, cu atat mai mare este gaura neagra", spunea fizicianul.4. Cateva cladiri ii poarta numele: in Cambridge, Canada si El Salvador.5. A experimentat gravitatea zero intr-un avion modificat cu care a zburat deasupra Atlanticului, iar una dintre dorintele sale era sa ajunga in spatiu.Cercetatorul s-a bucurat de popularitate in toata lumea si a aparut in mai multe emisiuni TV, printre care: The Simpsons, Red Dwarf si The Big Bang Theory.A fost portretizat si in filme, cel mai recent de catre Eddie Redmayne in pelicula "Theory of Everything", care a conturat ascensiunea fizicianului in domeniile studiate si relatia cu prima sa sotie, Jane.Cercetatorul a obtinut numeroase premii, printre care se numara: Fellow of the Royal Society din 1974, Companion of the Order of the British Empire din 1982, Medalia de Aur din partea Roiyal Astronomical Society 1985, Premiul J. E. Lilienfeld de la American Physical Society 1999, Medalia de aur Papa Pius al XII-lea, decernata de Vatican in 1975, Membru al Academiei Pontificale de Stiinte din 1986, desi teoriile sale nu sunt intru totul de acord cu interpretarea religioasa a creatiei lumii, Premiul Wolf pentru Fizica, impreuna cu Roger Penrose, in 1988.