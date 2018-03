Iohannis s-a intalnit cu ministrii Apararii ai celor noua state membre ale Aliantei Nord-Atlantice din Flancul Estic

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, i-a primit marti,la Palatul Cotroceni, pe ministrii apararii, respectiv pe sefii delegatiilor ministeriale ai celor noua state membre ale Aliantei Nord-Atlantice din Flancul Estic. Iohannis si-a exprimat convingerea ca Summitul NATO din 2018 va fi un moment de etapa semnificativ in procesul de adaptare a Aliantei la provocarile si amenintarile actuale de securitate, subliniind necesitatea ca, prin deciziile care vor fi adoptate la Summitul de la Bruxelles, din acest an, sa fie asigurate unitatea, coerenta si consolidarea masurilor aliate pe Flancul Estic in cadrul posturii de descurajare si aparare a NATO.

Intalnirea a avut loc in contextul reuniunii ministrilor apararii in Formatul ¬Bucuresti¬ (cunoscut si sub denumirea de B9), gazduita de tara noastra in perioada 12-14 martie, la care mai participa oficiali NATO si reprezentanti ai Departamentului de Stat si Departamentului Apararii din Statele Unite ale Americii.

"Presedintele Romaniei a subliniat rolul important al reuniunii B9 la nivelul sefilor de stat, gazduita de tara noastra in 2015, in pregatirea Summitului NATO de la Varsovia, si a afirmat ca exista premise pozitive privind rezultatele intalnirii sefilor de stat B9 din acest an, inaintea Summitului NATO de la Bruxelles.

Totodata, Presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat convingerea ca Summitul NATO din 2018 va fi un moment de etapa semnificativ in procesul de adaptare a Aliantei la provocarile si amenintarile actuale de securitate", arata un comunicat al Administratiei Prezidentiale.

Presedintele Romaniei a subliniat necesitatea ca, prin deciziile care vor fi adoptate la Summitul de la Bruxelles, din acest an, sa fie asigurate unitatea, coerenta si consolidarea masurilor aliate pe Flancul Estic in cadrul posturii de descurajare si aparare a NATO.

Acesta a subliniat ca Romania ramane un aliat credibil, care isi mentine angajamentele de partajare a responsabilitatilor, atat in privirea alocarii celor 2% din PIB Aparariim cat si in ceea ce priveste contributia nationala la misiuni de operatii.

De asemenea, Presedintele Romaniei a reiterat necesitatea dezvoltarii cooperarii NATO-UE, precizand ca demersurile de consolidare a rolului Uniunii Europene in domeniul apararii trebuie sa se deruleze in complementaritate cu NATO. Astfel, vor fi evitate duplicarile inutile si se vor putea face eforturi conjugate in domenii de interes comun.

Ministrii apararii, respectiv sefii delegatiilor ministeriale ai statelor aliate din Flancul Estic, au impartasit evaluarile Presedintelui Klaus Iohannis si au evidentiat utilitatea si relevanta Formatului B9. De asemenea, au transmis puncte de vedere similare privind agenda Summitului NATO de la Bruxelles, punand accent pe necesitatea continuarii eforturilor de consolidare a Prezentei Inaintate pe Flancul Estic, pentru cresterea eficientei acesteia.

Asistentul Secretarului General NATO pentru politica de aparare si planificare, Heinrich Brauss, a adresat multumiri pentru contributia semnificativa a Romaniei in cadrul Aliantei Nord-Atlantice prin participarea constanta la misiunea din Afganistan, precum si pentru asumarea unui rol activ in proiectarea si implementarea prezentei inaintate aliate din tara noastra si in regiunea Marii Negre. Oficialul NATO a apreciat in mod deosebit rolul important al tarii noastre la nivel regional si comportamentul responsabil de care tara noastra da dovada in raport cu angajamentele asumate in cadrul Aliantei, subliniind, totodata, importanta alocarii de catre Romania a 2% din PIB pentru aparare.

De asemenea, reprezentantul NATO a subliniat ca Summitul din acest an va conduce la un nivel sporit de coerenta, mobilitate si eficienta a fortelor aliate si, implicit, la consolidarea posturii de descurajare si aparare a NATO.

La randul sau, reprezentantul Statelor Unite ale Americii, Asistentul pentru securitate internationala al Secretarului Apararii american, Robert Karem, a evidentiat aprecierea pentru alocarea de catre Romania a 2% din PIB apararii, precum si pentru contributia nationala la eforturile aliate.