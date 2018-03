Strazile municipiului Sfantu Gheorghe, decorate cu steagul Ungariei. Primaria, dupa ce a fost somata de Prefectura sa respecte legea: Nu sunt steaguri, nici drapeluri. Sunt panglici de culori 

Prefectura Covasna a somat conducerea Primariei Sfantu Gheorghe sa respecte legea si sa arboreze si drapelul Romaniei langa steagurile rosu-alb-verde, cu care a impodobit strazile din municipiu in cinstea Zilei maghiarilor de pretutindeni, sarbatorita pe 15 martie. Ulterior, Primaria precizat ca orasul a fost decorat cu panglici de culori nationale unguresti, iar "simbolurile unguresti pozitionate vertical pe stalpii din fier forjat nu sunt steaguri, nici drapeluri", relateaza Agerpres.

Municipiul Sfantu Gheorghe a fost pavoazat in cursul zilei de marti cu steaguri rosu-alb si verzi, dupa-amiaza urmand sa aiba loc vernisajul unei expozitii comemorative organizate de Institutul Balassi - Centrul Cultural Maghiar.

Conducerea Prefecturii Covasna mentioneaza, intr-un comunicat de presa remis marti, ca, potrivit legii, drapelele altor state pot fi arborate pe teritoriul Romaniei numai impreuna cu drapelul national si ca a transmis o somatie primarului municipiului Sfantu Gheorge sa respecte legea.

"Ca urmare a arborarii, in data de 13.03.2018, a mai multor drapele ale Ungariei in centrul municipiului Sfantu-Gheorghe, Institutia Prefectului Judetul Covasna a transmis o somatie Primarului municipiului Sfantu Gheorghe, prin care s-a solicitat respectarea prevederilor Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice. Potrivit art.7 din Legea nr.75/1994, drapelele altor state se pot arbora pe teritoriul Romaniei numai impreuna cu drapelul national si numai cu prilejul vizitelor cu caracter oficial de stat, al unor festivitati si reuniuni internationale, pe cladiri oficiale si in locuri publice stabilite cu respectarea prevederilor prezentei legi", se arata in comunicat.

Primaria Sfantu Gheorghe a precizat, ulterior, ca centrul orasului a fost decorat cu panglici de culori nationale unguresti cu ocazia sarbatoririi pe 15 martie a Zilei maghiarilor de pretutindeni, subliniind totodata ca "simbolurile unguresti pozitionate vertical pe stalpii din fier forjat nu sunt steaguri, nici drapeluri".

"Primaria municipiului Sfantu Gheorghe, pregatindu-se de comemorarea festiva in cinstea aniversarii a 170 de ani de la Revolutia si Lupta de Independenta din 1848-1849, a decorat centrul orasului cu panglici de culori nationale unguresti, piata Libertatii cu drapel national unguresc si cateva strazi cu cocarde. Cu aceasta ocazie, Primaria municipiului Sfantu Gheorghe doreste sa informeze locuitorii orasului, pentru evitarea neintelegerilor, ca simbolurile unguresti pozitionate vertical pe stalpii din fier forjat nu sunt steaguri, nici drapeluri, ci panglici de culori nationale unguresti", se arata intr-un comunicat de presa remis AGERPRES.





In acelasi comunicat este citata postarea de pe Facebook a dr. Szekeres Attila, presedintele Asociatiei de Heraldica si Vexilologie din Transilvania, membru al Comisiei Nationale de Heraldica, Genealogie si Sigilografie a Academiei Romane, ziarist la un cotidian de limba maghiara din Sfantu Gheorghe, in care se precizeaza in legatura cu "simbolurile nationale unguresti plasate pe stalpi": "Aceasta nu este un steag! Nici drapel! Aceasta este o panglica de culori nationale unguresti. Ordinea e potrivita, deoarece daca pe stalp le intoarcem in sus, prezinta compozitia steagului national maghiar: rosu-alb-verde. Repet, aceasta nu este nici steag, nici drapel".