DNA: Sorin Muntean, fost sef al IPJ Timis, trimis in judecata, alaturi de mai multi subordonati

Petru Sorin Muntean, fost inspector sef al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Timis, a fost trimis in judecata de procurorii DNA intr-un dosar de coruptie alaturi de mai multi subordonati, dar si de alte persoane.

Petru Sorin Muntean a fost trimis in judecata, in stare de libertate, pentru abuz in serviciu, constituirea unui grup infractional organizat, luare de mita, instigare la dare de mita (doua infractiuni), favorizarea faptuitorului.

Alaturi de el au mai fost trimisi in judecata:

BOLBOS FLORIN MIRCEA, la data savarsirii faptei adjunct al inspectorului sef al Inspectoratului Judetean de Politie Timis, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,





PAVEL DUMITRU, la data faptelor seful Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Timis, pentru savarsirea infractiunilor de:

- constituirea unui grup infractional organizat,

- luare de mita,

- trafic de influenta,

- complicitate la luare de mita,

- favorizarea faptuitorului,





CRACIUNESCU NICUSOR MARCEL, la data faptelor sef al Serviciului Politiei Rutiere Timis, din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Timis, pentru savarsirea a patru infractiuni de luare de mita,





TEMU MARIAN DORINEL, la data savarsirii faptei sef al Politiei orasului Recas, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,





BERZESCU DORU ADRIAN, la data faptelor sef al Politiei Locale Recas, pentru savarsirea infractiunilor de:

- uzurparea functiei,

- hartuire,





PAVEL TEODOR, la data faptelor primar al orasului Recas pentru savarsirea infractiunilor de:

- instigare la abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata,

- instigare la uzurparea functiei,

- instigare la hartuire,





BILC MARIN, avocat in cadrul Baroului Timis, pentru savarsirea urmatoarelor infractiunilor:

- constituirea unui grup infractional organizat,

- trafic de influenta, (doua infractiuni),

- favorizarea faptuitorului,

- instigare la dare de mita,

- instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata,

- uz de fals,





MILUTINOVICI EUGEN, om de afaceri, pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,





BLEDEA COSMIN IONUT si GIRBACI VASILICA, ofiteri de politie in cadrul Serviciului Rutier al I.P.J. Timis, pentru savarsirea infractiunii de dare de mita,





DRAGHICI SORIN si DINCA ADRIAN, agenti de politie in cadrul Serviciului Rutier al I.P.J. Timis, pentru savarsirea infractiunii de dare de mita,





BOT IULIAN, pentru savarsirea urmatoarelor infractiuni:

- constituire a unui grup infractional organizat,

- evaziune fiscala in forma continuata,

- dare de mita, (patru infractiuni),

- cumparare de influenta (doua infractiuni),





TOADER NICOLAE CONSTANTIN, pentru savarsirea infractiunilor de:

- constituire a unui grup infractional organizat,

- evaziune fiscala in forma continuata,





BEJAN PETREA, pentru savarsirea infractiunilor de:

- constituire a unui grup infractional organizat,

- evaziune fiscala in forma continuata.

Grupul infractional importa autoturisme din spatiul european si le revindea ¬la negru¬

Potrivit rechizitoriului intocmit de procurori, in cursul anilor 2011 - 2013, inculpatul Bot Iulian, lider al unui clan local, impreuna cu inculpatii Toader Nicolae si Bejan Petrea, au constituit si au actionat in cadrul unui grup infractional organizat, avand ca scop desfasurarea de activitati evazioniste, prin intermediul a doua societati comerciale administrate de acestia din urma.

"Activitatea infractionala a grupului, care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 800.000 euro, s-a manifestat pe linia importului de autoturisme din spatiul european si revanzarii acestora ¬la negru¬, cu eludarea obligatiilor legale privind plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat.

Incepand din noiembrie 2013 si pana in data de 1 februarie 2016, demersurile infractionale ale grupului au fost sprijinite si protejate de avocatul Bilc Marin din cadrul Baroului Timis, dar si functionari publici din cadrul I.P.J. Timis, ofiteri cu functii de conducere in cadrul institutiei, care au fost atrasi de-a lungul timpului in sfera de influenta a clanului si fidelizati prin oferirea periodica a unor avantaje patrimoniale si sume de bani - Muntean Sorin Petru, sef al Inspectoratului de Politie al Judetului Timis si Pavel Dumitru, sef al Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul I.P.J. Timis", arata comunicatul DNA.

Concret, in contextul in care, la I.P.J. Timis, se aflau in instrumentare sesizari legate de activitatea infractionala a grupului, rolul primordial al inculpatului Bot Iulian a fost acela de a asigura suport financiar fiecarui membru atras si implicat in activitatea infractionala, de a identifica martori si de a depune inscrisuri de natura sa confirme sustinerile stabilite in cadrul strategiei de aparare.

In cadrul grupului infractional, cel care a coordonat intreaga activitate a acestuia, prin stabilirea ¬strategiilor¬ care sa-l favorizeze pe inculpatul Bot Iulian, a fost inculpatul Muntean Petru Sorin.

In acelasi context, scopul urmarit de avocatul Bilc Marin a fost acela de a ascunde activitatea infractionala evazionista derulata prin cele doua societati controlate de inculpatul Bot Iulian, de a diminua consecintele financiar-fiscale produse prin aceasta si, eventual, de a implica raspunderea penala a altor persoane decat a acestuia din urma.

Pentru aceste ¬servicii¬, in perioada 2013-2016, inculpatul Bot Iulian a remis pentru inculpatii Muntean Petru Sorin si Pavel Dumitru, cate 7.000 euro, iar pentru alte doua persoane (un ofiter de politie si un contabil - martori in cauza) sumele de 3.500 euro respectiv 2.000 euro, in scopul ca acestia sa-si indeplineasca in mod defectuos atributiunile de serviciu, in legatura cu instrumentarea unui dosar penal in care acesta era cercetat pentru savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala, in asa fel incat administrarea probelor sa conduca la o solutie in favoarea sa.

Procurorii mai mentioneaza faptul ca cei 2.000 euro dati initial pentru contabil au fost opriti de inculpatul Bilc Marin, primului fiindu-i remisi doar 1.000 lei.

In acelasi context, inculpatul Bilc Marin a pretins si primit de la inculpatul Bot Iulian suma de 8.000 euro din care suma de 1.000 euro reprezenta plata onorariului unui traducator, care a fost pastrata pentru sine.





In cursul lunii octombrie 2014, pentru a satisface interesele economice, personale si de natura politica ale inculpatului Pavel Teodor, primarul orasului Recas, inculpatii Muntean Petru Sorin si Bolbos Florin Mircea, in calitate de inspector sef al I.P.J. Timis, respectiv de adjunct al inspectorului sef, prin incalcarea normelor legale, si-au indeplinit in mod necorespunzator atributiile de serviciu constand in coordonarea si controlul structurii din subordine.

Concret, acestia au dispus intocmirea unei propuneri catre Ministerul Administratiei si Internelor, pentru radierea postului unui agent de politie (care isi indeplinea in mod legal atributiile de serviciu) din statele de functii ale Politiei orasului Recas si apoi au avizat propunerea Serviciului Resurse Umane din cadrul I.P.J. Timis de desfiintare a functiei respective. Ulterior, a fost dispusa mutarea agentului intr-un alt oras, fara a se respecta procedura legala privind mutarea unui politist in cadrul altei formatiuni de politie.

In sprijinul aceluiasi demers, inculpatul Temu Marian Dorinel, in calitate de sef al Politiei orasului Recas, a intocmit documente justificative ce au creat o aparenta de legalitate si au stat la baza intocmirii propunerii de radiere a functiei respective, urmarind prin aceasta un interes pentru sine, acela de a fi mentinut pe acelasi post de conducere, dar si un interes pentru altul, constand in satisfacerea intereselor economice si politice ale primarului Pavel Teodor.

In acelasi scop, inculpatul Berzescu Doru Adrian, in calitate de sef al Politiei Locale Recas, s-a implicat personal in activitati de supraveghere a agentului de politie, fara drept si fara a avea un interes legitim, folosindu-se si de subordonatii sai, cu scopul de a-i crea acestuia o stare de temere, menita a conduce la indepartarea acestuia din functia pe care o exercita in mod legal, in cadrul Politiei Recas.

Activitatile de urmarire au constat in supravegherea neautorizata a agentului de politie, atat in timpul exercitarii atributiilor de serviciu cat si in timpul liber, prin executare de capturi de imagini in locurile frecventate de acesta, cat si la domiciliul sau. Inculpatul Berzescu Doru Adrian chiar a intocmit rapoarte din care reiesea ca atat agentul de politie vizat cat si alti angajati ai Politiei Recas s-ar afla in timpul programului de lucru in alte locuri decat cele stabilite conform ordinelor interne.

Aceasta procedura, dispusa de inculpatul Muntean Petru Sorin, a fost aprobata ca urmare a instigarii venite din partea inculpatilor Pavel Teodor si Milutinovici Eugen, in scopul asigurarii controlului asupra activitatii Politiei Recas, prin evitarea constatarii si sanctionarii faptelor comise de persoane din cercul relational al celor doi si satisfacerea intereselor politice si economice ale acestuia din urma.

Prin exercitarea atributiunilor de serviciu in maniera de mai sus, inculpatii au vatamat interesele legitime pe de o parte ale I.P.J. Timis ¬ Politia orasului Recas, iar pe de alta parte au vatamat interesele legitime ale agentului de politie.





In luna martie 2014, inculpatul Craciunescu Nicusor Marcel, in calitate de sef al Serviciului Politiei Rutiere Timis, a pretins si primit de la inculpatii Bledea Cosmin si Girbaci Vasilica, ofiteri de politie, pentru a propune avansarea acestora in grad profesional inainte de termen, o serie de accesorii auto in valoare de 2.000 euro, pentru autoturismul personal.

Pe data de 25 martie 2014, conform celor promise de inculpatul Craciunescu Nicusor Marcel, cei doi inculpati au fost avansati la gradul profesional urmator, respectiv acela de comisar de politie.

La sfarsitul anului 2013, inculpatul Craciunescu Nicusor Marcel a pretins si primit de la inculpatii Draghici Sorin si Dinca Adrian, agenti de politie, accesorii auto in valoare de 8.000 lei pentru autoturismul apartinand sotiei sale si un aparat electronic.

Ca urmare a remiterii acestor bunuri, unul dintre agenti a fost mutat, conform dorintei sale, in cadrul Compartimentului Accidente Grave din cadrul Serviciului Politiei Rutiere, iar celalalt a scapat nesanctionat pentru abaterile constatate in activitatea sa (urmare a efectuarii unui control).

In cauza s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri mobile si imobile ce apartin inculpatilor Bilc Marin, Bot Iulian, Muntean Petru Sorin si Pavel Dumitru.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curtii de Apel Timisoara cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.