Functionarii publici ameninta cu proteste, nemultumiti de modul in care a fost aplicata Legea salarizarii

"La fel ca si in cazul angajatilor din politie sau din sistemul penitenciar o mare parte a functionarilor publici si a personalului contractual din administratia publica nu a beneficiat de cresteri salariale, mai mult, au avut loc diminuari ca urmare a aplicarii noilor reglementari salariale si fiscale. In aceasta situatie se afla angajatii institutiilor din subordinea ministerelor (ANPC, Garda de Mediu, Inspectia Muncii, ANPIS, ANOFM, Institutia Prefectului), precum si angajatii sistemului institutional din Ministerul Culturii, Ministerul Tineretului si Sportului, Ministerul Transporturilor, Directiile de Sanatate Publica etc", potrivit Sindicatului National al Functionarilor Publici.Presedintele SNFP, Sebastian Oprescu, a declarat marti pentru Agerpres ca a sesizat Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii pentru ca unii functionari publici au avut diminuari salariale.Intrebat in ce perioada vor incepe actiunile de protest, Oprescu a spus ca in maximum 30 de zile.