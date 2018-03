DNA a trimis o plangere depusa pe numele lui Tariceanu la Parchetul General. Presedintele Senatului: Traiesc in aceasta Romanie care devine tara delatiunii 

"Ma bucur ca traiesc in aceasta Romanie care devine tara delatiunii si a dosarelor, dupa cum se dovedeste, si alt comentariu nu am ce sa fac", a afirmat Tariceanu.Directia Nationala Anticoruptie (DNA) si-a declinat competenta in favoarea Parchetului General in legatura cu o plangere depusa de un medic impotriva lui Calin Popescu-Tariceanu, in care este reclamat pentru fals in declaratii, au confirmat, marti, pentru AGERPRES, oficiali ai PICCJ.Presa a relatat ca, la sfarsitul anului 2017, medicul german Vladimir Atanasie Marinescu a depus o plangere la DNA in care sustinea ca Tariceanu si-ar fi falsificat declaratia de avere depusa in anul 2011, in calitate de deputat PNL.Medicul afirma ca Tariceanu ar fi omis sa mentioneze in declaratia de avere faptul ca ar fi beneficiat, in august 2010, de un concediu gratuit in localitatea Izmir din Turcia, oferit de Daniel Tudor, fost presedinte al ASF, si sotia acestuia, Doina Tudor. De asemenea, Tariceanu ar fi beneficiat, impreuna cu familia sa, si de o croaziera cu iahtul familiei Tudor.