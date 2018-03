Tariceanu: Majorarile de salarii pot duce la un anumit puseu inflationist, dar rezolva o problema acuta a economiei, migratia fortei de  munca

"Daca ramanem cu salarii scazute nu trebuie sa ne mai jelim ca pleaca" doctorii si inginerii, a argumentat Tariceanu, afirmand ca "Romania nu poate ramane o tara furnizoare de forta de munca ieftina".Majorarile salariale "poate duce la un anumit puseu inflationist", dar "trebuie sa avem in vedere cresterea salariilor" astfel incat, pe de o parte, sa nu mai existe "tentatia plecarii" pentru cei care se afla in tara si, pe de alta parte, cei care lucreaza in strainatate sa poata reveni in Romania, a continuat acesta.Tariceanu a afirmat, precizand ca citeaza din Guvernatorul BNR, ca "de inflatie nu a murit nimeni".Intrebat daca guvernul este de vina pentru majorarile de preturi care se inregistreaza in Romania, seful Senatului a afirmat ca "preturile nu sunt administrate de stat" ci sunt "stabilite de relatia dintre cerere si oferta".