Presedintele Comisiei pentru cultura ii va cere in plen lui George Ivascu sa demisioneze

Presedintele Comisiei pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa, deputatul PNL Gigel Stirbu, a anuntat ca, miercuri, in Plenul Parlamentului, ii va cere demisia ministrului Culturii, George Ivascu, pentru ca, dupa primul trimestru al anului Centenar, niciun proiect dedicat sarbatoririi Marii Uniri nu a fost aprobat de minister, relateaza News.ro.





"Cele 2.048 de proiecte, depuse in mare parte de administratiile locale din tara, au fost anulate de actualul ministru impreuna cu conducerea ministerului. Ceea ce ne duce in situatia de a nu avea, la finalul primului trimestru din anul Centenarului, niciun proiect aprobat pentru aceasta sarbatoare. Personal, in dubla mea calitate, maine, in plenul Parlamentului, ii voi cere public demisia acestui domn. Pentru ca plenul l-a investit cu aceasta onoare de a fi ministru. Totodata, grupului politic caruia ii apartin, ii voi solicita imediat depunerea unei motiuni simple la adresa acestui domn, daca PSD-ul nu il demite", a declarat marti Stirbu.





Presedintele Comisiei de administratie si vicepresedintele Comisiei comune pentru Centenar, deputatul PNL Florin Roman, a confirmat ca, la 13 martie 2018, nu exista niciun proiect aprobat de Guvernul Romaniei in cadrul unui program al Centenarului "care ar fi trebuit sa existe".





"Dupa trei luni de la votarea bugetului de stat si in Camera Deputatilor a Legii monumentului de la Alba Iulia, nimeni din Ministerul Culturii nu a catadicsit sa semneze contractul pentru executia acestui monument, ceea ce face in proportie de peste 90% imposibilarealizarea acestuia. Autoritatile de la Alba Iulia nu vor sta cu mana intinsa la acest guvern antinational, isi vor face partea la care s-au angajat - de amenajare a orasului -, insa acest guvern va ramane in istorie ca autor al unei gauri imense in centrul municipiului Alba Iulia, acolo unde MCIN trebuia sa ridice acest monument".





El a adaugat ca la Alba Iulie se incearca realizarea unei holograme 3D cu ceea ce ar fi trebuit sa fie monumentul.





"Razboiul civil din PSD pune cruce anului Centenar. Actualul ministru rade tot din ce a facut fostul ministru, fara a pune ceva in loc. Este un haos total, o lipsa de intelegere din partea unor semidocti care nu fac deosebire intre 1 decembrie 1918 - 1 decembrie 2018, o suta de ani de la Marea Unire, si anul Centenar care inseamna pregatirea in fiecare zi a ceea ce ar trebui sa se intample la 1 decembrie 2018".





Va fi imposibil ca proiectele sa fie gata pana la 1 decembrie, spun cei doi deputati. "Este aproape imposibil. Nu e de ajuns sa faci o finantare pentru proiecte. Ele trebuie si supuse procedurii de licitatie, de achizitie publica. Deci, fie e vorba despre foarte multa prostie si rautate, fie este vorba despre o procedura pe care au urmarit-o din prima zi de incredintare directa a tuturor evenimentelor pe Centenar", a mai spus Roman.





La finalul anului trecut, cele peste 2.000 de proiecte mai aveau nevoie doar de aprobarea Guvernului. "Actualul ministru, in sedinta Comitetului interministerial de saptamana trecuta a luat decizia sa anuleze decizia fostului ministru, iar cele 2.048 de proiecte nu mai exista", a completat Stirbu.





El a mentionat ca exista 150 de milioane de lei in bugetul MCIN alocati special pentru anul Centenar, pentru departamentul din subordinea directa a ministrului Culturii.





"Este inadmisibil ca un ministru al Culturii sa trateze cu o asemenea pasivitate aceasta importanta sarbatoare a natiunii romane", a mai spus Stirbu. "nu stiu daca e depasit de situatie, daca e rea vointa, daca e incapacitate crasa manageriala, stiu doar ca vine din domeniul cultural, este un actor, nu cred ca e rea vointa, cred ca e, intr-adevar, incapacitate manageriala".

George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, a fost invitat de patru ori sa participe la o audiere in Comisia de cultura din Camera, iar marti, cand anuntase printr-un secretar de stat ca va fi prezent, a absentat si l-a trimis pe Gheorghe Popa sa ii tina locul.