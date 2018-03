Hunedoara: Protest spontan la termocentrala Mintia

"Revendicarea principala se refera la acordarea unei scheme de sprijin care sa acopere diferenta dintre pretul de cost al energiei si cel obtinut din piata. Activitatea de productie a termocentralei nu este afectata, la protest fiind prezenti angajati care au lucrat in schimbul de noapte sau oameni care au venit de acasa si se afla in timpul liber", a declarat, pentru Agerpres, presedintele Sindicatului Solidaritatea Hunedoara, Cristian Istoc.Protestul se desfasoara in camera de comanda a termocentralei.