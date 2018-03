Aproape 24.500 de locuri de munca vacante la nivel national; cele mai multe, pentru manipulant marfuri, lucrator comercial si agent de securitate

Dintre cele 24.488 de locuri de munca vacante, 7.623 sunt in Bucurelti, in Prahova sunt vacante 2.199 de locuri de munca, in Arad - 1.676, Sibiu - 1.382, Timis - 1.298, Iasi - 717, Hunedoara - 564, Alba - 520, Dolj - 512, Ilfov - 507, Valcea - 479, Brasov - 395, Vaslui - 387, Olt - 378, Arges - 377, Cluj - 375, Harghita - 352, Neamt- 345, Constanta - 332, Mures - 328, Maramures - 311, Gorj - 292, Bihor - 282, Braila - 279, Salaj - 273, Bistrita-Nasaud - 243, Teleorman - 228, Buzau - 222, Dambovita - 217, Satu Mare - 188, Calarasi - 170, Tulcea - 153, Giurgiu - 135, Galati - 122, Ialomita - 114, Covasna - 100, Mehedinti - 88, Botosani - 80, Vrancea - 77, Suceava - 63, Bacau - 55, Caras-Severin - 50.La nivel national, cele mai multe locuri de munca sunt oferite pentru: manipulant marfuri (2.227), mercantizor (1.538), lucrator comercial (1.535), agent de securitate (1.491), muncitor necalificat in industria confectiilor (1.177), muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (994), confectioner-asamblor articole din textile (817), montator subansamble (624), muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet (526), ambalator manual (510).