Ministrul Sanatatii se intalneste marti cu reprezentantii Sanitas, care au anuntat declansarea protestelor

Liderii Sanitas au anuntat, luni, ca incep procedurile de declansare a conflictului colectiv de munca si ca primele actiuni de protest vor fi in 20, 22, 27 si 29 martie, cand vor fi pichetate sediile ministerelor Sanatatii, Muncii si Finantelor.Reprezentantii confederatiei sindicale au anuntat ca in jurul datei de 25 aprilie va fi organizat un miting la care sunt asteptati cel putin 20.000 de oameni, iar dupa acest miting va urma greva generala.Sindicalistii cer acordarea cresterilor salariale de la 1 martie 2018 pentru tot personalul din sanatate si asistenta sociala, renuntarea la plafonarea sporurilor la nivelul de 30% pe ordonator principal de credite, adoptarea Regulamentului de sporuri fara Anexa 10, negocierea si incheierea Contractului colectiv de munca la nivelul sectoarelor de activitate "Sanatate" si "Asistenta sociala" si recuperarea pierderilor de venituri cauzate de aplicarea noilor reglementari salariale de la 1 ianuarie 2018, respectiv de transferul contributiilor sociale in totalitate in sarcina angajatului.