Birourile permanente reunite ale celor doua Camere discuta marti organizarea unei sedinte solemne a Parlamentului, la 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, vrea organizarea, in 27 martie, a unei sedinte solemne a Parlamentului, la 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania."(...) O tema prezenta in agenda mea este organizarea sedintei solemne a Senatului si Camerei Deputatilor pentru marcarea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, pe 27 martie", a declarat, luni, Tariceanu.Intrebat daca solicitarea PNL privind sesizarea Comisiei de la Venetia cu privire la modificarea legilor Justitiei si suspendarea dezbaterilor Comisiei speciale care a modificat aceste legi pana la primirea unui punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia va fi discutata in cadrul aceleiasi sedinte a Birourilor permanente reunite, Tariceanu a spus ca nu stie.PNL a trimis saptamana trecuta conducerii Camerei Deputatilor o scrisoare prin care solicita sesizarea Comisiei de la Venetia cu privire la modificarea legilor Justitiei si suspendarea dezbaterilor Comisiei speciale care a modificat aceste legi pana la primirea unui punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia."Prin prezenta, grupul parlamentar PNL va solicita sa cereti un punct de vedere din partea Comisiei pentru Democratie de Drept (Comisia de la Venetia) cu privire la modificarile propuse privind legea nr. 303/2004, legea 304/2004 si legea 317/2004", se arata in scrisoarea liberalilor.In urma acestei solicitari, conducerea Camerei Deputatilor a decis sa discute subiectul in cadrul unei sedinte a Birourilor permanente reunite.