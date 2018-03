Un sindicat al politistilor publica prezumtive stenograme ale discutiilor dintre lideri sindicali pentru organizarea unui protest public, in 24 martie / "Taxa de smecher" si cum au esuat discutiile

"09.03.2018, 21:03 Coarna Dumitru: Fiecare organizatie care participa la aceste actiuni de protest trebuie sa suporte si cheltuieli in valoare totala de 10.000 lei09.03.2018, 21:03 Inanov Gabriel: Vreau sa vad oferta finala pentru suma ce urmeaza a fi achitata. Eu cu Elvis ajungem mai greu din provincie. Dar varianta majoritatii va fi acceptata de catre noi.09.03.2018, 21:03 Coarna Dumitru: Ok09.03.2018, 21:04 Lincu Vasile: Atat timp cat nu ne asumam organizarea si ProLex nu participa oficial, nu aducem bannere, doar logistica pt membrii care participa , daca sunteti de acord", se arata intr-un fragment din aceste stenograme.Intr-un mesaj atribuit lui Coarna, acesta ar afirma ca "totul costa" si toate organizatiile trebuie sa contribuie la finantarea mitingului."Prezenta a 10.000 de politisti si personal contractual din MAI la mitingul din 24 martie 2018 poate ajunge la costuri de aproape 300.000 lei", este citat Dumitru Coarna.Un alt lider sindical, Cosmin Andreica, replica: "Ok. Sa va hotarati pe aceasta chestiune pt ca daca va schimbati dupa cum bate vantul, sa nu zic altfel, atunci nu mai are rost".Elvis Maceseanu, un alt lider sindical, este citat in aceste stenograme: "Platim taxa de jmecher? Ca nu prea inteleg eu? Lincu taie bilete?".In aceste stenograme, Emil Pascut, de la sindicatul Diamant, il acuza pe Vasile Lincu, care este citat afirmand ca nu participa la actiunile de protest, dar va contribui financiar, ca "instiga".La un moment dat, se cere excluderea lui Lincu din grupul de chat.In cele din urma, intregul grup de chat este inchis, concluzia fiind ca "taxa de smecherie ne-a fracturat".Iata mai jos mesajele de la finalul dicutiei:"Emil Pascut: imi pare rau. il inchid. maine daca ne razgandim si putem sa reconstruim facem altul. daca nu , taxa de smecherie ne-a fracturat.Surugiu Iulian: Am constatat!!! Ok!!!Elvis Maceseanu: Taxa Mitica!Vilnei Florin: A reusit sa ne otraveasca. Si acum vb in gol09.03.2018, 22:29 - Emil Pascut a eliminat pe Coarna Dumitru"