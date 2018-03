Tudorel Toader despre o eventuala sesizare a CCR privind revocarea Codrutei Kovesi: Eu sunt pregatit

Intrebat daca este pregatit sa sesizeze Curtea Constitutionala in cazul in care presedintele nu va da curs cererii de revocare a Laurei Codruta Kovesi, Toader a raspuns: 'Da, eu sunt pregatit' (...) Asteptam motivarea sectiei de procurori, spuneam si chiar cred ca hotararea a fost luata in cateva minute, dar motivarea dureaza de vreo doua saptamani, pentru ca e dificil sa motivezi contra evidentei. E dificil sa feliciti pe cineva pe motivul ca a incalcat de trei ori Constitutia. Adica trei conflicte juridice de natura constitutionala in jumatate de an de aceeasi persoana intre puterile statului, chiar daca al treilea Curtea a zis: se respinge. Dar considerentele sunt ad litteram ca in decizia 68 de admitere. Prin urmare, sa asteptam motivarea Sectiei de procurori, sa asteptam hotararea presedintelui, dupa care decidem. (...) Vom vedea atunci si vom proceda in consecinta."Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, pe 22 februarie, ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, pentru ''acte si fapte de netolerat intr-un stat de drept''.Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ pe 27 februarie propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Kovesi, a anuntat vicepresedintele CSM, procurorul Codrut Olaru.