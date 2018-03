Arges: Doua dosare penale deschise in cazul tanarului mort abandonat pe o strada din Pitesti

Politistii au deschis doua dosare penale in cazul tanarului decedat abandonat dintr-o masina pe o strada din Pitesti, unul pentru moarte suspecta si celalalt pentru lasarea fara ajutor a unei persoane aflate in dificultate, relateaza Agerpres.





Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, inspectorul principal Madalin Zamfir, in cauza privind infractiunea de lasare fara ajutor a unei persoane aflate in dificultate se fac cercetari "in rem" - cu privire la fapta. Anchetatorii au audiat in acest dosar un tanar, depistat in trafic la volanul masinii din care anterior, potrivit martorilor, a fost dat jos tanarul decedat.





Conform unor surse judiciare, cercetarile in acest caz ar putea fi preluate de DIICOT in situatia in care vor exista probe concludente din care sa reiasa ca decesul victimei a survenit pe fondul consumului de droguri.





Un tanar a fost gasit mort, duminica, pe o strada din municipiul Pitesti, martorii sustinand ca ar fi fost aruncat dintr-un autoturism.





"Am fost sesizati ca un barbat de 28 de ani se afla pe strada, decedat. Mai multi martori au declarat ca a fost aruncat sau dat jos dintr-o masina. Avem semnalmentele masinii", a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Arges.





Autoturismul din care a fost aruncat tanarul a fost ulterior identificat in trafic, cei patru ocupanti fiind condusi la audieri. Masina suspecta, care era data in urmarire, a fost observata de o patrula de jandarmi.





"Autoturismul Opel Antara de culoare gri, cu numarul de inmatriculare AG 17 SEA, a fost depistat in trafic de un echipaj de jandarmi din grupa AT, care au solicitat in sprijin un echipaj de la Politia Rutiera; in interiorul autoturismului se aflau patru tineri, un baiat (conducatorul auto) si trei fete care in prezent se afla la Politia Municipiului Pitesti pentru cercetari", se precizeaza intr-un comunicat al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Arges.