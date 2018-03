Seful Politiei Romane: Am dispus declansarea cercetarii prealabile fata de un sef de serviciu din cadrul Directiei de Operatiuni Speciale si fata de doi politisti din Prahova, in cazul perchezitiilor facute la o adresa gresita din Capitala

Seful Politiei Romane Catalin Ionita a anuntat luni ca a dispus declansarea cercetarii prealabile fata de un sef de serviciu din cadrul Directiei de Operatiuni Speciale si fata de doi politisti din cadrul structurii de investigatii criminale din Prahova, in urma verificarilor facute in cazul perchezitiilor realizate de politisti la o adresa gresita din Bucuresti, in luna februarie, relateaza News.ro.





"Verificarile au evidentiat o superficialitate in activitatea de documentare si de verificare a informatiilor obtinute inainte de declansarea misiunii. Responsabilitatea pentru neajunsurile constate revine atat politistilor din cadrul structurii de investigatii criminale din judetul Prahova, care au pus in apliare mandatul de perchezitie la acea adresa, cat si politistilor din cadrul Directiei Operatiuni Speciale, care nu au acordat sprijinul necesar localizarii cu precizie a persoanelor cautate. Am dispus declansarea cercetarii prealabile fata de seful serviciului din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane - Directia Operatiuni Speciale, care avea printre atributii oferirea suportului tehnic necesar desfasurarii misiunii si fata de doi politisti din cadrul serviciului de investigatii criminale din Prahova", a declarat luni Catalin Ionita.





El a adaugat ca Politia Romana urmeaza sa acopere toate pagubele materiale cauzate profesorului de istorie Cornel Riegler din Bucuresti, peste care politistii au intrat in apartament in luna februarie, in cautarea unei femei acuzate de mai multe fapte de inselaciune, i-au spart usa si au trantit pe jos parintii si pe iubita acestuia.





"Am luat legatura cu profesorul si l-am asigurat ca in cel mai scurt timp vom acoperi pagubele materiale", a precizat Ionita.