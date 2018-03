Vlad Cosma, audiat la Parchetul General 

Fostul deputat Vlad Cosma s-a prezentat luni la Parchetul General, in legatura cu plangerea penala pe care a depus-o impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, pe care ii acuza de savarsirea infractiunilor de compromitere a intereselor justitiei, cercetare abuziva, represiune nedreapta, abuz in serviciu si constituire de grup infractional organizat, relateaza Agerpres.





La intrarea in sediul Parchetului General, Vlad Cosma a fost intrebat de jurnalisti daca a primit amenintari dupa ce a facut publice inregistrarile cu procurorii de la DNA Ploiesti.





"Nu. Inainte de a iesi cu aceste lucruri, a primit sora mea acele amenintari. Momentan, nu. Si nici nu cred ca isi mai permit", a spus Cosma.





De asemenea, el a fost intrebat daca a fost chemat la DNA.





"Nu. Probabil ca si domnii de la DNA Central si-au dat seama de practicile colegilor de la 'unitatea de elita'. Nu era vorba de niciun santaj. Eu nu am vorbit cu nimeni, nu am trimis pe nimeni. Eu le depun (inregistrarile - n.r.) la Parchetul General, domnii de aici stiu cum sa isi faca meseria. Probabil ca le vor expertiza. Am inteles ca exista si posibilitatea sa le expertizez si eu separat, dar nu cred ca are cineva vreo indoiala. (...) Joi sunt citat la Inspectia Judiciara", a raspuns Vlad Cosma.





Raspunzand unei alte intrebari, fostul deputat a negat ca ar fi plecat din tara. "In fiecare saptamana aud ca am fost in Madagascar, in Costa Rica, schimb avioanele", a spus el.





Antena 3 a difuzat luna trecuta o inregistrare in care fostul deputat PSD Vlad Cosma sustinea ca procurorii Mircea Negulescu si Lucian Onea au incercat sa "inventeze dosare in baza unor probe fabricate" unor importanti oameni politici si de afaceri, printre care si lui Sebastian Ghita.





In replica, DNA a sustinut, printr-un comunicat de presa la acea vreme, ca Vlad Cosma a prezentat denaturat situatia, folosindu-se de colaje ale unor inregistrari pe care le-a realizat personal. De asemenea, DNA preciza ca persoane din anturajul lui Vlad Cosma s-au prezentat in mod repetat la DNA Ploiesti, cerandu-le procurorilor sa faca demersuri astfel incat sa ii creeze o situatie juridica favorabila tatalui sau, Mircea Cosma, trimis in judecata pentru coruptie. In acest sens, DNA a dat publicitatii doua inregistrari in care persoane din anturajul familiei Cosma discuta cu un politist si un procuror de la DNA Ploiesti.