Ministrul Justitiei, despre motivarea avizului negativ dat de CSM cererii de revocare a sefei DNA: Le va fi greu sa motiveze contra evidentei

Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat luni, referindu-se la motivarea avizului negativ dat de CSM cererii de revocare a sefei DNA Laura Codruta Kovesi, ca membrilor Sectiei de procurori a CES, "le va fi greu sa motiveze contra evidentei", el argumentand ca este vorba despre un demnitar care a incalcat de trei ori Constitutia, scrie News.ro.





"Procurorii din sectia CSM au luat o hotarare instant, rapida, in cateva minute. (...) Le va fi greu sa motiveze contra evidentei", a spus ministrul la Antena 3.





Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.





In sedinta CSM, care a durat doua ore si jumatate, sefa DNA a raspuns, punct cu punct, celor 20 de acuzatii aduse de ministrul Justtiei in raportul care sta la baza propunerii de revocare a ei din functie, ea spunand ca motivele invocate sunt nereale, nedovedite si netemeinice, iar unele nu se confirma cu nimic in realitate.





Ministrul Justitiei a spus ca raportul prezentat de Kovesi "poate fi seducator, convingator", daca il face in fata celor care nu se pricep deloc si ca pe el nu il poate convinge. El a mai spus ca spera ca adevarul va iesi la suprafata, pentru ca societatea are nevoie sa stie adevarul ca sa stie ce masuri sa ia. De asemenea, ministrul i-a reprosat lui Kovesi ca nu i-a trimis raportul de bilant al DNA pe care il va prezenta miercuri.





In replica, Kovesi a spus ca nu a venit la CSM pentru a-l convinge pe el, ci pentru a oferi explicatii si probe ca ceea ce a sustinut el nu este adevarat.





Cel care urmeaza sa anunte decizia in cazul lui Kovesi este presedintele Klaus Iohannis, care a afirmat in repetate randuri ca nu considera ca sunt motive de revocare a sefei DNA.