Toader: Justitia sarba a cerut date suplimentare privind natura activitatii infractionale a lui Sebastian Ghita

Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat luni ca justitia sarba a cerut detalii cu privire la natura infractiunilor in cazul lui Sebastian Ghita, urmand sa primeasa in cel mai scurt timp documentele solicitate, relateaza News.ro





"Judecatorii din Serbia au cerut informatii cu privire la natura, continutul, modul de desfasurare a activitatii infractionale. Documentele au ajuns la Ministerul Justitiei saptamana trecuta, am solicitat Curtii de Apel Ploiesti informatiile necesare, le-am primit. Astazi cel mai probabil vom primi originalul documentelor respective si le trimitem in Serbia prin curierat rapid¬ a precizat Toader la Antena 3, referindu-se la stadiul procedurii de extradare a lui Sebastian Ghita.





Intrebat daca la intalnirea cu omologul sau sarb, de la sfarsitul lunii martie, va aborda acest subiect, Toader a spus ca "este inevitabil".





Presedintii Klaus Iohannis si Aleksandar Vucic au fost intrebati, joi, in conferinta de presa comuna de la Palatul Cotroceni, daca au discutat despre urgentarea extradarii fostului deputat Sebastian Ghita, prins la Belgrad in urma cu aproape un an. Presedintele Republicii Serbia a precizat ca a transmis intrebarea ministrului Justitiei si va primi raspuns in cursul zilei.





Omul de afaceri Sebastian Ghita - retinut la Belgrad in noaptea de 13 spre 14 aprilie 2017 si plasat apoi in arest preventiv - a fost eliberat in 26 mai pe cautiune, in baza unei decizii a Curtii Supreme din Serbia, dupa depunerea unei cautiuni de 200.000 de euro. Lui Ghita i-a fost retinut pasaportul si i s-a interzis sa paraseasca Belgradul.





Omul de afaceri asteapta o decizie privind cererea de extradare formulata de autoritatile romane. Cand a fost prins de autoritatile sarbe, Ghita avea permis de conducere si buletin de Slovenia si era impreuna cu fratele sau.