UPDATE Consilierul PNL Cipirian Ciucu: Achizitiile de la Politia Locala a capitalei, verificate de DNA. / Firea: Nu am fost informata. Probabil cererea a fost trimisa direct la Politia Locala. Noi primim cel putin doua adrese pe saptamana

UPDATE Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a spus ca solicitarea DNA a fost trimisa cel mai probabil direct la Politia Locala si nu a fost informata, in schimb, potrivit acesteia, nu este nimic neobisnuit ca DNA sa trimita adrese, pentru ca astfel de adrese ajung la Primarie de cel putin doua ori pe saptamana. Acesta a subliniat ca opozitia cu asta se ocupa, “delatiuni, plangeri, sesizari”, in schimb se opune tuturor proiectelor.









“Foarte interesant. Am aflat azi dimineata de la o postare a unui consilier PNL. Cu asta se ocupa opozitia. A fost trimisa probabil direct la politia locala, a fost transmisa saptamana trecuta, toti am fost ocupati cu 8 martie. Nu am fost informata”, a spus primarul general al Capitalei, care a adaugat ca “USR si PNL se opun tututor proiectelor, in schimb se ocupa cu delatiuni, plangeri, sesizari”





“Noi primi cel putin doua adrese din partea acestor institutii(…) Noi am raspuns prompt tuturor intrebarilor, precizari care ni se solicita pentru contracte incheiate acum 4, 5…10 ani”, a explicat Firea, completand ca saptamana trecuta “DNA Ploiesti a cerut detalii pentru o achizitie de acum 4-5 ani de niste materiale sportive, ceva imbracaminte, achizitionate de la Ploiesti de o firma care ar fi avut legatura cu domnul Ghita”.