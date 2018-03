UPDATE Cod galben de ceata in sase judete din Moldova si Dobrogea; vant si ploi in Caras-Severin, Timis, Arad si Bihor, luni dimineata

Ora 8.22: Meteorologii au extins atentionarea de Cod Galben de ploi pentru Caras-Severin si Timis pana la ora 14.00. De asemenea, tot pana la aceeasi ora vor fi semnalate ploi care pot avea caracter de aversa su in judetele Arad si Bihor.Potrivit meteorologilor, pana la ora 8:00, in localitati din judetele Vaslui, Bacau (zona joasa), Vrancea (zona joasa), Galati si zona de litoral a judetelor Constanta si Tulcea se va semnala ceata, fenomen care determina scaderea vizibilitatii, local, sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.De asemenea, pana la ora 9:00, in judetele Caras-Severin si Timis se vor semnala intensificari ale vantului, care la rafala vor atinge local 55 -65 km/h, iar ca fenomene asociate sunt prognozate ploi care pot avea si caracter de aversa.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.