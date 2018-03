Consiliul pentru Combaterea Discriminarii discuta luni o sesizare a Luju.ro privind eticheta "penali" folosita de Iohannis si Kovesi. Au fost citate toate partile

Sesizarea a fost depusa in luna februarie.Asztalos a precizat ca, asa cum prevede procedura in cazul sesizarilor depuse la CNCD, au fost citate toate partile, pentru luni, 12 martie.Sesizarea a fost depusa in 19 februarie si vizeaza etichetele "penali" si "inculpati" puse de Klaus Iohannis si Laura Codruta Kovesi celor care "ataca justitia".