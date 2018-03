Cubanezii aleg duminica noul Parlament, care va numi in aprilie succesorul presedintelui Raul Castro, o schimbare istorica in insula, desi va fi mentinut sistemul socialist, scrie AFP, citata de news.ro. Procedura este repetata la fiecare cinci ani. Exista 605 candidati pentru tot atatea locuri in Adunarea Nationala, sistem propriu Americii Latine. Ei trebuie votati de opt milioane de cubanezi cu varste de peste 16 ani, adica 72% din populatie.





Acestea sunt primele alegeri generale fara Fidel Castro, care a condus tara ca presedinte din 1976 pana in 2008, ales mereu de Adunarea Nationala. El a murit in 2016, iar functia a fost preluata de fratele sau, Raul Castro.





Partidul Comumist al Cubei (PCC) - al carui prim-secretar este Raul Castro pana in 2021 - este, potrivit Constitutiei, "forta conducatoare a societatii".





Toate pronosticurile sugereaza ca Adunarea Nationala il va alege in aprilie, ca succesor al lui Castro, pe actualul vicepresedinte Miguel Raul Castro, un inginer in varsta de 57 de ani. Va fi prima data in ultimele patru decenii cand o persoana care nu poarta numele Castro si care nu a fost militar in Revolutie va conduce tara ca presedinte.





Nu sunt asteptate suprize, duminica, la cele 24.470 de centre de vot. In mod traditional, la vot vor participa 90% dintre cei cu drept de vot, desi acesta nu este obligatoriu. Absenta de la vot este vazuta prost, din punct de vedere social, iar exercitarea dreptului este considerata un act de "reafirmare revolutionara".





Potrivit datelor oficiale, Adunarea Nationala va fi innoita cu 50%, pentru ca 338 dintre cei aflati pe liste vor fi pentru prima data alesi.





In plus, 53,22% vor fi femei, fata de 48,46% in actuala legislatura, iar 40,66% dintre candidati sunt persoane de culoare sau mulatre, ceea ce reprezinta o crestere cu trei procente.