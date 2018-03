Cazul Skripal: 500 de locuitori din Salisbury, sfatuiti sa isi curete hainele si bunurile

Cinci sute de locuitori din Salisbury, clienti ai pub-urilor, au fost sfatuiti sa isi curete bunurile ca masura de precautie, dupa ce au fost descoperite urme ale unei substrante otravitoare in cazul fostului spion rus Sergei Skripal. Reziduuri ale substantei folosite pentru otravirea lui Skripal si a fiicei lui, Iulia, au fost gasite la Mill Pub si la restaurantul Zizzi, scrie BBC, citat de news.ro.





Sally Davies, directorul Serviciului medical civil din Marea Britanie, a spus ca riscul de contaminare este "scazut".





Sfatul este adresat oricui a frecventat cele doua localuri dupa duminica trecuta, ora 13.30.





Oamenilor li s-a spus ca ar fi ideal sa isi spele hainele in masini automate, iar cele care nu pot fi spalate, si necesita curatare chimica, sa fie puse in saci de plastic pana la un nou anunt. Gentile, telefoanele mobile si alte aparate electronice ar trebui sterse cu servetele umede, care vor fi apoi aruncate in saci de plastic inchisi. Alte obiecte, precum bijuteriile si ochelarii ar trebui spalate cu apa calda si detergent.





Davies a adaugat ca "unii oameni sunt ingrijorati" ca expunerea prelungita, pe parcursul unor saptamani si luni, ar putea cauza probleme de sanatate, insa a specificat ca "nu este un motiv de panica".





"Riscul pentru oameni ramane scazut si sunt increzatoare ca niciunul dintre angajati ori clienti nu va avea de suferit".





Serghei Skripal, in varsta de 66 de ani, si fiica lui, Iulia, in varsta de 33 de ani, sunt in continuare spitalizati in stare critica, dupa ce duminica au fost gasiti inconstienti pe o banca din oras.