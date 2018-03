Ministerul Sanatatii va plati 2,25 milioane euro pentru vaccinuri ROR. Contractul a fost castigat de cinci companii farma

Ministerul Sanatatii a atribuit contractul-cadru pentru vaccinul ROR, de imunizare a copiilor impotriva rujeolei, oreionului si rubeolei, in valoare de 10,46 milioane lei (2,25 milioane euro), unui numar de cinci companii farmaceutice, potrivit unui anunt publicat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice. Toate cele cinci oferte depuse la licitatie au fost admise, transmite Agerpres.

Contractul a fost castigat de Farmexim, Europharm Holding, Mediplus Exim, Farmexpert DCI si Pharmafarm.

Potrivit anuntului de participare la licitatie, publicat in iulie 2017, Ministerul Sanatatii dorea sa achizitioneze intre 445.000 si 1,34 milioane doze de vaccinuri ROR, estimand contractul la o valoare de cel putin 17,46 milioane lei si maximum 52,79 milione de lei, fara TVA.

Contractul este incheiat pentru o perioada de doi ani, iar valoarea acestuia va fi achitata de la bugetul de stat sau din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii.

Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat ca in ultima saptamana s-au confirmat 87 de noi cazuri de rujeola, dintre care 23 in judetul Succeava, 10 in Braila, cate 9 in Constanta si Olt, 7 in Prahova, cate 5 in Municipiul Bucuresti si Neamt, 4 in Ialomita, cate 3 in Brasov, Calaras si Iasi, 2 in Giurgiu si cate unul in Giurgiu, Mures, Satu Mare si Vaslui.

Cele mai multe cazuri (10.623) s-au inregistrat la persoane care nu s-au vaccinat deloc, peste 4.000 fiind copii cu varste cuprinse intre 1 si 4 ani.

Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 11.123, fiind inregistrate si 40 de decese.

Cauzele izbucnirii epidemiei de rujeola, care a cuprins aproape toata tara, sunt legate de scaderea continua a acoperirii vaccinare din ultimul deceniu si care s-a accentuat in ultimii doi ani si jumatate, prin refuzul parintilor de a-si imuniza copii, dar si pe fondul lipsei periodice a vaccinurilor, potrivit unui raport asupra vaccinarii publicat in iulie anul trecut de Ministerul Sanatatii.