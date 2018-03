Teodor Melescanu, despre declaratiile de unire cu Basarabia adoptate de autoritatile locale: Nu au valoare juridica, nu afecteaza relatiile noastre cu Republica Moldova

"Din punctul meu de vedere, declaratiile privind unirea pe care le-au adoptat mai multe municipalitati sau conduceri de comune sunt, de fapt, expresia dorintei de a fi mult mai aproape de Romania. Ele nu au valoare juridica, sunt expresia unei dorinte pe care o intelegem si pe care o respectam. (...) Deci este expresia unei dorinte de a fi mai aproape, din punctul nostru de vedere, ele nu au niciun fel de valoare juridica si nu afecteaza relatiile noastre cu Republica Moldova", a afirmat ministrul de Externe.Teodor Melescanu a subliniat ca exista o diferenta intre pozitia presedintelui moldovean Igor Dodon si cea a Executivului si legislativului de la Chisinau care apreciaza sprijinul acordat de Romania Republicii Moldova."Eu cred ca trebuie sa facem o distinctie foare clara intre pozitia presedintelui Dodon si vointa politica a Guvernului si a Parlamentului Republicii Moldova. Vreau sa va asigur, exista un respect deosebit si multumiri calde pentru tot ceea ce face Romania in sprijinirea Republicii Moldova. Exista o diferenta de viziune intre presedintele Dodon, care este mai degraba preocupat de orientarea Republicii Moldova spre spatiul estic, si de majoritatea parlamentara si guvernamentala care sustin ideea drumului european al Republicii Moldova, idee in care Romania contribuie foarte substantial", a mai spus Teodor Melescanu.Saptamana aceasta, Consiliul Judetean Prahova a adoptat o "Declaratie de reunire" cu Basarabia, document semnat de consilierii judeteni de la putere si din opozitie, dar si de fostul presedinte al CJ Prahova, Mircea Cosma. Prin acest document, alesii locali prahoveni cer parlamentelor celor doua tari sa faca demersuri privind unirea Romaniei cu Republica Moldova. Autoritatile din zeci de localitati din Republica Moldova au adoptat in ultima perioada documente similare.