​VIDEO Ancheta la Spitalul de Copii din Galati, dupa ce o pacienta a filmat viermi in baia salonului

O pacienta a filmat viermi in baia salonului de la Spitalul de Copii din Galati, iar sotul sau a postat imaginile pe Facebook."Femeia de serviciu a spus ca degeaba facem reclamatie ca nu se rezolva nimic. Oameni buni, ne mananca viermii", sunt cuvintele care insotesc postarea.Managerul spitalului, Victorita Stefanescu, a declarat sambata, pentru News.ro, ca s-au demarat verificari."Este vorba despre baia unui salon de la etajul intai, unde au fost filmati niste viermi. Acum nu mai sunt probleme acolo. Noi facem igienizari periodic", a declarat managerul spitalului.Aceasta a precizat ca va incerca sa stabileasca ce s-a intamplat.Directia de Sanatate Publica Galati a declansat o ancheta la Spitalul de Pediatrie Sf. Ioan din localitate, dupa ce o femeie a postat pe un site de socializare imagini cu viermi intr-o baie din unitatea sanitara, a declarat sambata purtatorul de cuvant al institutiei, Liliana Iordachescu, potrivit Agepres."Ne-am autosesizat cu privire la cele semnalate pe retelele de socializare si in consecinta s-a luat legatura cu Spitalul de Pediatrie, unde doamna manager a declansat deja o ancheta interna. De asemenea, si Directia de Sanatate Publica va face o ancheta in acest sens", a spus Iordachescu.Anchetele au fost declansate dupa ce o tanara care se afla internata la Spitalul de Pediatrie impreuna cu fetita in varsta de 10 ani a filmat viermi in baia salonului, in zona caditei dusului."Nu am avut curaj sa folosesc toaleta, mi-am adus spirt si am sters tot salonul ca sa pot sa stau linistita. Nu stiu de la ce au putut aparea viermii, dar nici in dimineata urmatoare nu s-a dezinfectat salonul", a declarat presei Steluta Patriche.Ea i-a trimis filmuletul sotului, care l-a postat pe un site de socializare."Cand am venit la sotie in vizita, pentru ca am copilul aici internat, mi-a spus ca a vazut viermi pe jos, in baia de la salon. I-am cerut sa mearga inapoi, sa filmeze si sa imi trimita filmuletul. Ma voi informa sa vad unde trebuie sa merg sa depun toate plangerile, chiar si la ministrul Sanatatii. I-am trimis un mesaj pe Facebook doamnei ministru, sper sa il vada", a declarat si Mihai Patriche.Reprezentantii Spitalului de Pediatrie au declansat o ancheta interna."Incercam sa investigam cat de bine se poate pe tot palierul, de la parter pana la etajul trei si mansarda. Sectia este nou renovata, reabilitata. Noi desfasuram periodic, conform reglementarilor DSP, masurile de dezinsectie, deratizare si de curatenie. Analizam si noi intern care poate fi cauza aparitiei acelor viermisori. Poate fi de la umezeala acumulata sub caditele de dus. Totul este in curs de investigare", a precizat dr. Iuliana Moraru, medic specialist pediatru, Spitalul de Pediatrie Galati.