Peste 2.000 de persoane la marsul pentru autonomie de la Targu Mures

"Azi, 10 martie 2018, noi, secuii adunati in Targu Mures si cei care se solidarizeaza cu noi in tara si in strainatate, urmand calea legii si a democratiei, declaram din nou in unanimitate: solicitam autonomie teritoriala tinutului secuiesc! Mesajul Zilei Libertatii Secuiesti: aceasta nu este doar ziua comemorarii martirilor, dar este si ziua revendicarilor privind drepturile noastre legitime. Romania sarbatoreste o suta de ani de la adunarea din Alba Iulia, dar si miscarea secuieasca pentru autodeterminare implineste tocmai o suta de ani. Adunandu-ne la monumentul Secuilor Martiri este firesc sa protestam impotriva suprimarii autodeterminarii nationale, in spiritul cuvintelor lui Jokai Mor, adica in spiritul unui "statut national, liber si independent". Solicitam restabilirea dreptului avut de stramosii nostri si care azi ar putea sa devina realitate prin instituirea legala al autonomiei teritoriale", se arata in petitia adresata Guvernului si Parlamentului Romaniei.In document se arata ca, in acest an, se afla in dezbaterea Parlamentului proiectul de lege privind statutul de autonomie al tinutului secuiesc."Reforma administrativa a tarii, amanata de ani de zile, ar avea posibilitatea sa asigure si tinutului secuiesc dreptul la autodeterminare in cadrul Statului Roman. Afirmam din nou: autonomia tinutului secuiesc nu lezeaza unitatea teritoriala si suveranitatea Romaniei, nu restrictioneaza interesele cetatenilor de nationalitate romana si a altor nationalitati din tinutul secuiesc si nu este in contradictie cu Constitutia tarii. Autonomia tinutului secuiesc reprezinta dreptul si capacitatea efectiva a colectivitatii majoritare autohtone a tinutului istoric de a dispune de prerogativele de autoadministrare si de unele prerogative de drept public, in scopul preluarii sub propria ei responsabilitate si in interesul intregii colectivitati, o parte importanta a problemelor de interes public, in conformitate cu principiul subsidiaritatii. Acest lucru este si in interesul Romaniei. Regiunea autonoma dispune de organe de conducere democratic alese, situate intre stat si colectivitate, exercita competentele autoadministrarii, respectiv dispune de anumite competente publice delegate de stat", se mai arata in petitie.Protestatarii cer Guvernului, prin petitia depusa, sa-si respecte angajamentele internationale asumate."Cerem, ca in cursul reorganizarii administrative, Guvernul si Parlamentul sa respecte angajamentele internationale asumate de Romania. Solicitam ca Guvernul sa inceapa tratative despre statutul tinutului secuiesc cu reprezentantii legitimi ai poporului secuiesc, Consiliul National Secuiesc si autoritatile locale din regiune! Protestam impotriva atacurilor repetate la adresa unor institutii de invatamant, hartuirea unor autoritati locale din tinutul secuiesc, limitarea folosirii limbii materne, persecutarea simbolurilor nationale. Solicitam egalitate deplina si efectiva", se mai arata in petitie.Marsul pentru autonomie organizat sambata la Targu Mures, de Ziua Libertatii Secuilor, la care au luat parte peste 2.000 de persoane, s-a incheiat fara incidente, a anuntat Jandarmeria Romana, potrivit Agerpres.Manifestarea a fost organizata de Consiliul National Secuiesc, iar la aceasta au luat parte, intre altii, europarlamentarul Tokes Laszlo, Jokin Bildarratz Sorron, reprezentant al Partidului National Basc, Jordi Xucla i Costa, deputat spaniol al Partidului Democrat Catalan European, Gio Paolo Baglioni, consilier juridic al Aliantei Libere Europene (EFA), o serie de reprezentanti ai UDMR si conducerea Partidului Popular al Maghiarilor din Transilvania.In cadrul manifestarii, vorbitorii au rostit mesaje autonomiste si au condamnat interdictia impusa lui Attila Dabis, coordonator international al Institutului pentru Protectia Drepturilor Minoritatilor din Budapesta, de a intra in Romania.Manifestarea a debutat la Monumentul Secuilor Martiri cu o serie de discursuri, in timpul carora s-a scandat: "Sa piara Trianonul!" si "Autonomie!" si s-a incheiat cu adoptarea, prin urale, a unei petitii pentru autonomie, care a fost depusa, in urma unui mars prin oras, la Institutia Prefectului - Judetul Mures.