Autoritatile romane nu i-au permis lui Attila Dabis, insarcinatul Consiliului National Secuiesc pentru relatii externe, sa intre in Romania

Autoritatile romane nu au permis, vineri, intrarea in Romania lui Attila Dabis, insarcinatul Consiliului National Secuiesc (CNS) pentru relatii externe, transmite MTI. Informatia a fost postata de Balazs Izsak, presedintele CNS, pe pagina lui de socializare.

Attila Dabis a fost oprit la granita dintre Ungaria si Romania de Politia de Frontiera Romana in timp ce se indrepta spre Targu Mures unde, sambata, vor avea loc comemorarea si marsul organizat cu ocazia Zilei Libertatii Secuilor. Interdictia i-a fost adusa la cunostinta prin inmanarea unui proces verbal in limba engleza care nu contine nicio justificare, potrivit sursei citate

Dabis a confirmat informatia agentiei ungare de presa MTI. El a spus ca vineri, in cursul dupa-amiezii, a incercat sa intre in Romania pe la punctul de trecere de frontiera Artand-Bors.

Balazs Izsak, presedintele CNS a declarat ca Attila Dabis, cetatean maghiar, s-a alaturat CNS ca voluntar in 2011, si a avut un rol important in crearea relatiilor internationale ale Consiliului si ca i-a ajutat pe liderii CNS in vizitele lor din Tirolul de Sud, Catalonia, Tara Bascilor si Scoti.

Attila Dabis, coordonator international al Institutului pentru Protectia Drepturilor Minoritatilor din Budapesta, a participat in calitate de expert la pregatirea raportului din umbra elaborat de CNS, Consiliul National Maghiar din Transilvania (CNMT), Miscarea Angajament Civic (CEMO) si Grupul de Advocacy pentru Libertatea Identitatii (AGFI ) adresat ONU despre respectarea angajamentelor facute de Romania in privinta drepturilor omului si drepturilor minoritatilor. Tot in calitate de expert a participat la elaborarea raportului din umbra al CNS si CNMT, prezentat Consiliul Europei cu privire la modul in care Romania si-a respectat angajamentele din Conventia cadru privind minoritatile.