FOTO Sute de sustinatori PSD urmaresc pe un ecran din fata Salii Palatului Congresul. In spatele lor, protestatarii afiseaza mesajul "Daca alegeti mafia pierdeti Romania"

Sustinatori PSD vs. protestatari















Jandarmeria Romana spune ca este interzisa desfasurarea simultana a doua sau mai multe adunari publice distincte, in acelasi loc sau pe aceleasi trasee, indiferent de caracterul acestora."Legea prevede ca organizarea sau participarea la contramanifestatii desfasurate in acelasi loc si in acelasi timp cu adunarile publice declarate, indiferent de modul de exprimare, constituie contraventie, daca nu constituie elementele constitutive ale unei infractiuni", puncteaza Jandarmeria.Trei protestatari au fost ridicati de jandarmi si dusi la sectie inainte de inceputul Congresului PSD. O persoana a fost amendata cu 800 de lei, pentru tulburarea ordinii publice, iar celelalte doua persoane cu cate 3.000 de lei fiecare, pentru impiedicarea fortelor de ordine de a-si indeplini obligatiile de serviciu.