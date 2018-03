Peste 100 de primari din R Moldova ce au semnat declaratii de unire cu Romania se intrunesc la Iasi

Mai multi alesi locali din peste 100 de localitati din Republica Moldova, care au semnat Declaratia de Unire cu Romania, se vor intalni, sambata, la Palatul Culturii din Iasi, unde vor fi primiti de primarul Mihai Chirica. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Platforma Unionista Actiunea 2012, primarii vor avea discutii cu autoritati locale din Romania si urmeaza sa infiinteze la Iasi o asociatie care sa ii regrupeze pe toti alesii locali unionisti, transmite Agerpres.





"Mai mult de 100 de localitati urbane si rurale din Republica Moldova, plus trei raioane de peste Prut, si-au aratat adeziunea fata de reintregirea nationala semnand Declaratia de Unire cu Romania, incepand cu a doua parte a lunii ianuarie a acestui an. Declaratiile au fost semnate prin hotarare in Consiliul Local cu vot in unanimitate sau majoritate calificata. Gestul alesilor locali este simbolic si nu lezeaza Constitutia, dar reprezinta un act clar de vointa politica unionista. Declaratiile de Unire au intrat recent in atentia presedintelui moldovean Igor Dodon, care ii ameninta pe semnatari cu represalii din partea autoritatilor de stat", precizeaza sursa citata.





George Simion, presedintele Platformei Unioniste Actiunea 2012, s-a declarat multumit de amploarea pe care a luat-o fenomenul Declaratiilor de Unire si de "entuziasmul cu care primarii patrioti de peste Prut continua sa arate ca sunt mandri sa faca parte din natiunea romana".





"Salutam faptul ca alesii locali unionisti vor sa se asocieze si ca vin in vizita de lucru in Romania pentru a vedea modele de succes pe care le pot implementa in comunitatile lor", a declarat George Simion.