Polgar Levente, prima persoana cu dizabilitati acceptata la ultramaratonul arctic, nevoit sa se retraga. In fruntea cursei se afla Tiberiu Useriu

Polgar Levente, abandon in in 6633 Arctic Ultra

Ultramaratonistul Polgar Levente, prima persoana cu dizabilitati din lume acceptata la 6633 Arctic Ultra, a fost nevoit sa se retraga din competitie la kilometrul 107, cu doar cativa kilometri inainte de cel de-al doilea punct de control, potrivit Agerpres.





Potrivit informatiilor postate, in noaptea de vineri spre sambata, pe pagina de Facebook a cursei, din cauza conditiilor dure au fost nevoiti sa se retraga mai multi competitori, printre care si romanii Polgar Levente si Florentina Iofcea. Cu cateva ore inainte a iesit de la 6633 Arctic Ultra si hunedoreanul Avram Iancu. Astfel, in cursa a mai ramas un singur roman din cei patru care au luat startul la actuala editie, Tiberiu Useriu, care se afla in fruntea celor care se mai afla pe traseu.





"La kilometrul 107 am intrat intr-o furtuna polara cu un vant ce depasea 100 km/h, mi-a rasturnat sania cu mine cu tot, am apasat butonul de a veni organizatorul de a ma ajuta sa scot sania pe drum, a venit medicul care a decis sa ma opreasca prin ABANDON, am cerut organizatorilor de a ma lasa sa continui cursa fie si onorific, lucru ce nu au fost de acord. Va rog sa ma iertati pentru ca v-am dezamagit, aveti tot dreptul de a fi suparati pe mine", este mesajul pe care Polgar Levente l-a postat pe contul sau de FB.





Sustinatorii sai i-au transmis insa ca nu trebuie sa-si ceara iertare, ca sunt mandri de el si ca important este sa fie sanatos. Polgar Levente, din Aiud, a fost singurul sportiv cu dizabilitati acceptat la acest renumit ultramaraton. El si-a pierdut mana dreapta intr-un accident de tren la varsta de 6 ani.





Considerata o competitie extrem de dura, desfasurata in conditii extreme, cu temperaturi cuprinse intre minus 30 si minus 50 de grade Celsius, in cele noua editii ale 6633 Arctic Ultra doar 32 de participanti au reusit sa ajunga la finish. Ultimele doua editii au fost castigate de romanul Tiberiu Useriu.