Comisia Europeana vrea sa "sporeasca eforturile" de combatere a dezinformarii online in perioadele electorale

In varsta de 38 de ani, Mariya Gabriel, cel mai tanar comisar european, urmeaza sa prezinte la 25 aprilie primele piste pentru a combate mai eficient 'stirile false' ('fake news') la nivel european.Dosarul este unul extrem de dezbatut, dupa ce Germania a adoptat vara trecuta o legislatie pentru a combate dezinformarea pe retelele de socializare, iar Franta se pregateste sa prezinte "in cateva saptamani" o propunere in acelasi sens.In locul expresiei 'fake news', comisarul european prefera termenul "dezinformare online"."Cunoastem astazi efectele perverse ale folosirii expresiei 'fake news', care poate servi unor politicieni pentru a-si decredibiliza adversarii si a afecta libertatea de expresie", a recunoscut ea.Intrebata daca Rusia, aratat mereu cu degetul, este in colimatorul UE, Mariya Gabriel a spus ca "nu exista un singur vinovat, un singur model responsabil".La mijlocul lunii ianuarie, Comisia Europeana a acuzat Moscova ca desfasoara o campanie de dezinformare "orchestrata" in tarile din UE, apreciind ca aceasta poate fi "extrem de eficienta".