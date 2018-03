Secretariatul de stat pentru politica nationala din Ungaria isi anunta sprijinul pentru marsul organizat sambata, la Targu Mures, de Ziua Libertatii Secuilor: "Autonomia Tinutului Secuiesc este o cauza a tuturor maghiarilor"

In comunicat, acesta a subliniat ca scopul evenimentului este acela de a atrage atentia asupra importantei autonomiei Tinutului Secuiesc.Arpad Janos Potapi a accentuat faptul ca guvernul ungar isi mentine in mod clar pozitia conform careia secuilor, la fel ca altor minoritati etnice, li se cuvine autonomia. Ungaria este convinsa ca diferitele forme de autonomie, pentru care exista numeroase exemple in Europa, sunt garantia supravietuirii comunitatilor care traiesc in minoritate, a scris acesta, conform agentiei MTI.Potrivit secretarului ungar de stat, chestiunea autonomiei a unit maghiarii din Transilvania: UDMR, Partidul Civic Maghiar (PCM) si Partidul Popular Maghiar din Transilvania (PPMT) au semnat impreuna, in ianuarie, o rezolutie comuna privind armonizarea conceptelor de autonomie.Janos Arpad Potapi a mai spus ca autonomia Tinutului Secuiesc este o cauza a tuturor maghiarilor. Este important ca acestia sa atraga impreuna atentia asupra problemei, sa comemoreze executia de la Targu Mures, la 10 martie 1854, a martirilor secui, respectiv, sa participe in numar cat mai mare la marsul care va fi organizat cu ocazia Zilei Libertatii Secuilor, a sustinut secretarul de stat din Ungaria.