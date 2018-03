Politia de Frontiera: Infrastructura de la granita nu a fost modernizata de peste 20 de ani, iar traficul a crescut cu 300%

Intr-un comunicat de presa transmis vineri, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea, care are in subordine toate punctele de trecere din judetele Arad si Bihor, arata ca incepand de luni a fost aglomeratie aproape in permanenta la granita cu Ungaria, in privinta traficului greu.Astfel, in patru zile, respectiv de luni pana joi seara, punctele Nadlac I, Nadlac II, Varsand si Bors, unde se formasera coloane de automarfare, au fost tranzitate de 25.750 de camioane, cresterea fiind semnificativa fata de perioada anterioara. Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II (autostrada pan-europeana) a fost cel mai tranzitat de camioane, pe aici trecand 11.400 de vehicule de mare tonaj."S-a lucrat si se va lucra in continuare pe numarul maxim de benzi deschise (la Nadlac II - n.r.) pentru astfel de mijloace de transport, patru artere de control pe sensul de intrare in tara si patru artere de control pe cel de iesire", precizeaza ITPF Oradea.La Bors, politistii de frontiera au verificat aproximativ 10.000 de camioane, iar aici se lucreaza pe trei benzi pe sensul de intrare si trei pe sensul de iesire.Autoritatile de frontiera arata ca in aceasta perioada este folosita la maximum capacitatea punctelor de trecere deschise pentru camioane."ITPF Oradea a facut toate eforturile pentru suplimentarea cu tot personalul de care dispune la controlul documentelor de calatorie. Se lucreaza la capacitatea maxima a infrastructurii punctelor de frontiera care, in majoritate, nu a mai fost modernizata de peste 20 ani, in conditiile in care traficul a crescut de peste 300%", mai spune Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea.Formalitatile de frontiera se efectueaza in comun cu autoritatile ungare, astfel ca numarul arterelor care pot fi deschise este limitat de numarul de politisti repartizati de catre Politia Ungara. In baza protocoalelor bilaterale, Romania poate deschide doar liniile de control care sunt asigurate cu personal de autoritatile statului vecin.Incepand de luni, la granita cu Ungaria s-au format coloane de camioane ce au depasit 15 kilometri, in cazul PTF Nadlac II.Autoritatile de frontiera aratau ca aglomeratia este obisnuita inceputului de saptamana, in conditiile in care in weekend se aduna camioane la granita pentru ca Ungaria nu permite accesul acestora in zilele libere si in sarbatorile legale. Totusi, fata de perioadele obisnuite, a mai aparut o problema, respectiv numarul de automarfare ajunse la granita a fost mai mare, pentru ca multe au venit din Bulgaria, unde au fost blocate saptamana trecuta din cauza zapezii si a unor restrictii impuse de autoritati. Odata traficul reluat, numeroase camioane au traversat Romania in acelasi timp, avand ca destinatie Spatiul Schengen.