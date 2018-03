Biserica Ortodoxa Rusa introduce in calendarul sau noua sfinti romani

Sfantul Cuvios Dionisie cel Smerit (1/14 septembrie);

Sfantul Cuvios Daniil Sihastrul (18/31 decembrie);

Sfantul Domnitor Neagoe Basarab (26 septembrie/9 octombrie);

Sfantul Ierarh Simeon Stefan, Mitropolitul Transilvaniei (24 aprilie/7 mai);

Sfantul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei (30 august/12 septembrie);

Sfanta Cuvioasa Teodora de la Sihla (7/20 august);

Sfantul Domnitor Martir Constantin Brancoveanu (16/29 august);

Sfantul Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Tarii Romanesti (27 septembrie/10 octombrie);

Sfantul Ierarh Calinic de la Cernica (11/24 aprilie).

Si in calendarul Bisericii Ortodoxe Romane se regasesc sfinti importanti pentru ortodoxia slava. Amintim ca in februarie anul acesta, BOR a decis sa o includa in calendarul sau pe Sfanta Cuvioasa Matrona din Moscova.Cine sunt cei noua sfinti romani care vor intra in calendarul Bisericii Ruse:

In data de 24 martie 2017, Patriarhul Daniel a transmis o scrisoare tuturor Intaistatatorilor de Biserici Ortodoxe surori prin care aducea la cunostinta canonizarile facute de Biserica Ortodoxa Romana in perioada 1950-2017 si propunea introducerea unora dintre acestia in calendarele locale. \

Biserica Poloniei a fost prima Biserica Ortodoxa Autocefala care a raspuns pozitiv propunerii Patriarhiei Romane de a introduce sfinti romani in calendarul bisericesc local. In cadrul sedintei de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Poloniei din data de 16 mai 2017, ierarhii polonezi au decis trecerea in calendarul local a peste patruzeci de sfinti romani.