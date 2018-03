Cod portocaliu de inundatii pe rauri din judetele Giurgiu si Teleorman, pana duminica la pranz

Conform Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), in intervalul 9 martie, ora 13:00 - 11 martie, ora 12:00, pe raurile din bazinele hidrografice Neajlov (sector aval S.H. Vadu Lat), Calnistea (afluent al raului Neajlov) - judetele Giurgiu si Teleorman, se vor inregistra scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri, cu posibile depasiri ale Cotelor de aparare.Pe de alta parte, va fi in vigoare o atentionare Cod galben de inundatii in intervalul 9 martie, ora 13:00 - 12 martie, ora 16:00 in bazinele hidrografice Calmatui (judetele Olt si Teleorman), Neajlov - bazin aval S.H. Vadu Lat (judetele Giurgiu si Teleorman), precum si intre 9 martie, ora 13:00 - 10 martie, ora 12:00, pe raurile din bazinele Vedea - bazin inferior (judetul Teleorman).De asemenea, fenomene hidrologice extreme se vor semnala in 9 martie, ora 13:00 - 11 martie, ora 22:00, pe raurile din bazinele hidrografice: Drincea, Desnatui (judetele Mehedinti si Dolj), afluentii Motrului aval S.H. Brosteni (judetul Mehedinti), Teslui (afluent al Oltului inferior) - judetele Dolj si Olt, Mures - bazin superior amonte S.H. Ludus (judetele Harghita si Mures), Tarnava Mica, Tarnava Mare (judetele Harghita, Mures, Sibiu si Alba), Aries - bazin superior si mijlociu (judetele Alba si Cluj).Totodata, atentionarea Cod galben va fi valabila si incepand din 10 martie, ora 6:00, pana in 12 martie, ora 16:00, in bazinele hidrografice: Viseu, Iza, Tur, Lapus (judetele Maramures si Satu Mare), Somesul Mare - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetul Bistrita Nasaud).