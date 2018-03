Suceava: Un barbat a fost retinut dupa ce si-a incendiat tatal, care are arsuri pe mai mult de jumatate din suprafata corpului 

Un barbat din Suceava a fost retinut de procurori, dupa ce si-a stropit tatal cu benzina si i-a dat foc, victima suferind arsuri pe 60 la suta din suprafata corpului si avand nevoie de o luna de ingrijiri medicale, potrivit news.ro.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, miercuri, in timp ce se afla la domiciliul sau din localitatea Manastirea Humorului, judetul Suceava, pe fondul consumului de alcool si al unor conflicte anterioare, Gheorghe Suciu a vrut sa isi omoare tatal. Barbatul l-a stropit pe aceasta cu benzina, dupa care i-a dat foc.

"Medicii legisti au constatat ca victima a prezentat soc postcombustional instalat ca urmare a arsurilor prin flacara si contact, gradul II, III, IV, (...) pe aproximativ 60% suprafata corporala. Leziunile s-au putut produce prin flacara si contact cu un lichid (posibil benzina)", se arata in comunicat.

Medicul legist a precizat ca leziunile suferite i-au pus in pericol viata barbatului, el avand nevoie de o luna de ingrijiri medicale pentru a-si reveni, in cazul in care nu apar complicatii.

Gheorghe Suciu a fost retinut de procurori pentru violenta in familie cu referire la tentativa la infractiunea de omor, el urmand sa fie dus la Tribunalul Suceava cu propunere de arestare preventiva.