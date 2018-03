Banicioiu: Am inteles ca Liviu Dragnea sustine toti membrii onesti de partid, eu sunt un membru onest de partid

"Am inteles ca Liviu Dragnea sustine toti membrii onesti de partid, eu sunt un membru onest de partid. Saptamana asta. Saptamana trecuta am vazut ca avea alta parere. Liviu Dragnea este tot un membru de partid ca si mine, are aceleasi drepturi ca si mine si are tot un vot si sper sa ramana tot la un vot", a spus Banicioiu la Palatul Parlamentului inainte de inceperea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, intrebat daca are sustinerea lui Dragnea.El a adaugat ca foarte multi colegi il sustin si il vor vota la Congres, dar acestia se tem sa fie vazuti cu el."Pe holuri suntem foarte buni prieteni, aici nu au voie sa vina, sa nu ii vada conducerea. Eu nu vreau sa ii vada domnul Dragnea sau alti colegi din conducere ca se afiseaza cu mine, ba din contra, vreau doar sa ma voteze. Sunt multi care ma voteaza", a afirmat Banicioiu.El a mentionat ca spera sa nu existe oameni in interiorul PSD care vor "sa omoare partidul"."Eu stiam ca doar Traian Basescu a vrut sa omoare acest partid si sper sa nu fie si colegi in interior care vor sa omoare acest partid. Partidul asta a fost unit si a ramas fidel principiilor social-democrate practic de la infiintare. Nu am avut sincope nici macar doctrinare, cum au avut alte partide din Romania. Cred ca PSD nu ar trebui sa urmareasca modelele de succes, de exemplu al PDL", a incheiat Banicioiu.