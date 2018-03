Ministrul elen al apararii, in vizita la Bucuresti: Solicitam sprijinul Romaniei pentru eliberarea celor doi soldati greci arestati in Turcia

Oficialul elen, aflat in vizita la Bucuresti, a avut o intrevedere cu ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor."Avem in prezent un diferend cu Turcia, unde avem inchisi doi cetateni greci, un ofiter si un subofiter, si solicitam pe aceasta cale sprijinul Romaniei pentru a interveni pe langa autoritatile turce pentru eliberarea lor", a declarat Panos Kammenos, intr-o conferinta de presa comuna cu Mihai Fifor.Un tribunal turc a respins pe 5 martie o cerere a avocatilor pentru eliberarea din inchisoare a celor soldati greci retinuti dupa ce au trecut frontiera in Turcia pe vreme rea, a anuntat agentia de presa Anadolu, citata de DPA si Reuters.Cei doi au fost retinuti dupa ce au trecut frontiera comuna si au fost apoi arestati, fiind acuzati de spionaj.Soldatii au declarat ca s-au luat dupa urme pe zapada, posibil lasate de migranti, si au traversat accidental frontiera. Guvernul grec a declarat acelasi lucru si oficiali eleni au cerut trimiterea inapoi a soldatilor.