webPR: Medicina salveaza vieti cu celule stem: ​Nume mari din medicina internationala la Congresul de Transplant Medular, 14-16 martie, Bucuresti. Inscrieri deschise pentru medici

Medicii hematologi, oncologi si pediatri ii pot intalni timp de trei zile pe unii dintre cei mai buni specialisti in transplant medular din Romania si din lume. A II-a editie a Congresului National al Societatii Romane de Transplant Medular are loc intre 14-16 martie, la Bucuresti. La Congres vor fi prezentate si dezbatute progresele recente in transplantul medular.Societatea Romana de Transplant Medular, condusa de dr. Alina Tanase , invita medicii hematologi, oncologi, pediatri si specialitati conexe la a doua editie a Congresului National de specialitate, in Romania. Medicii participanti la eveniment vor afla noutati din domeniul hematologiei, onco-hematologiei, hemato-oncologiei pediatrice, din domeniul transplantului medular, vor face schimb de experienta si informatii intr-un domeniu extrem de inovativ si salvator de vieti al medicinii.Tema principala a discutiei va fi Programul preliminar al evenimentului include nume mari ale medicinei internationale in domeniul onco-hematologiei, al transplantului medular.- prof. dr. Erik Aerts , University of Zurich, Klinik fur Hamatologie, președinte al Haematology Nurses & Healthcare Professionals Group- prof. dr. Didier Blaise , MD, sef Departament Onco-Hematologie,Franta- dr. Luca Castagna , Director Terapia celulelor, Humanitas Hospital, Franta- prof. dr. Stefan Ciurea - prof. dr. Ernst Holler , Departamentul de Hematologie si Oncologie, Universitatea Clinica Regensburg- prof. dr. Nicholas Kroger - dr. Leo Luznik , Profesor, Johns Hopkins Medicine, Sidney Kimmel Comprehensive Cancer CenterBaltimore, Maryland prof. dr. Anna Sureda , Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust, Division of Clinical Haematology and Blood Transfusion (Addenbrooke), Cambridgedr. Alina Tanase, Coordonatorul Programului de Transplant Medular, Institutul Clinic Fundeni, presedinte-fondator al Societatii Romane de Transplant Medular, organizatorul stiintific al evenimentului. Programul Stiintific al Congresului SRTM 2018Evenimentul este creditat cu 9 credite EMC.Membrii nou-inscrisi in Societatea Romana de Transplant Medular beneficiaza dela eveniment.Taxa de inscriere la congres este de 150 de lei. Inscrierea ca membru in Societatea Romana de Transplant Medular asigura participareala eveniment.- Inscrierea la congres se poate face prin completarea formularului online disponibil: Inscrieri Congres - Inscrierea in Societatea Romana de Transplant Medular se poate face online, completand formularul de la acest link. Societatea Romana de Transplant Medular ( http://transplantmedular.ro Arhiva (Pro TV): Fa cunostinta cu Alina Tanase, medicul care a participat la primul transplant medular cu celule stem