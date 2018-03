Deputatul Andreea Cosma, la Parchetul General pentru a depune documente la plangerea contra procurorului Negulescu

Andreea Cosma a explicat ca aceste acuzatii se refera la ridicarea de catre Mircea Negulescu a actelor de la cabinetul ei de notar."A luat vreo 20.000 de acte, dintre care 10.000 de acte autentice. Am cerut daune morale si materiale, pentru ca am adus si certificatul medical prin care demonstrez ca in timpul urmaririi penale am pierdut sarcina. Mi-a ridicat arhiva notariala, in conditiile in care arhiva este proprietatea statului. A incalcat pur si simplu legea notarilor publici", a declarat Andreea Cosma.Ea a precizat ca va depune la Parchet mai multe documente."Am procesul verbal prin care mi s-a ridicat in mod abuziv si ilegal arhiva de notar, ordonanta de dispunere a controlului judiciar fata de mine, prin care mi s-a interzis sa parasesc orasul Ploiesti si zona Ploiesti-Bucuresti, pentru ca nu am avut voie sa ma deplasez in afara acestei zone pe timp de 8 luni, certificatul medical in legatura cu pierderea sarcinii si alte documente", a spus Andreea Cosma.