Teleorman: Un jandarm a fost gasit impuscat in sediul Inspectoratului Judetean

''Ieri, in jurul orei 23,50, la sediul unitatii a fost gasit cadavrul colegului nostru care urma sa intre in serviciu la ora 24,00, prin patrulare mixta cu colegii de la Politie. Prezenta leziuni ce pareau a fi prin impuscare. Da, in zona capului. La fata locului a sosit grupa operativa din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Teleorman, sub directa coordonare a Parchetului Militar de pe langa Curtea de Apel. Mai multe detalii nu va pot da, cauza este in curs de solutionare'', a declarat vineri purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Teleorman, Ion Oanta.Acesta spune ca nu stie ca jandarmul impuscat sa fi probleme personale.Ion Oanta a mai precizat ca cel mai recent control psihologic facut de jandarmul respectiv a fost in aprilie 2017.''Suntem uimiti de ceea ce s-a intamplat, era unul dintre cei mai buni colegi jandarmi din cadrul Detasamentului mobil al inspectoratului, dovada stau rezultatele obtinute de el in activitatea profesionala si nu aveam niciun indiciu sa fi avut un comportament necorespunzator sau sa ne fi dat de gandit ca putea face un asemenea gest'', a adaugat Oanta.