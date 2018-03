Alcool la intalnirea lui Kim Jong Un cu delegatia sud-coreeana: "Sticlele tot veneau la masa" / Dictatorul a facut glume despre cum este vazut in restul lumii

In timpul discutiei, Kim a promis ca renunta la armele nucleare si le-a spus oficialilor sud-coreeni ca ar vrea sa-l intalneasca pe Donald Trump, a declarat joi conducatorul delegatiei, Chung Eui-yong, la Casa Alba.Kim a facut remarci relaxate despre modul cum este vazut in afara Coreei de Nord, potrivit unui reprezentant al presedintiei sud-coreene, care a cerut sa nu ii fie publicat numele.Liderul nord-coreean, poreclit de Trump “Micutul Om Racheta”, este “foarte constient” de modul cum este perceput, a spus oficialul. Dictatorul de la Phenian a reactionat la afirmatiile care au fost facute la adresa sa de-a lungul timpului intr-un mod “relaxat”, facand cateva glume despre sine, a adaugat sursa Reuters.Kim si ceilalti oficiali au baut mai multe sticle cu vin, lichior de ginseng si soju (bautura alcoolica specifica in peninsula Coreea). “Sticlele tot veneau”, a spus alta sursa.